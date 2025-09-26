123fahrschule SE: Jahresplanung 2025 fokussiert auf Wachstum & Strategie
Die 123fahrschule SE justiert ihre Zukunftsprognosen und blickt optimistisch auf ein dynamisches Wachstum. Das Kerngeschäft der Fahrschülerausbildung treibt den Umsatz an und bleibt ein starker Pfeiler. Herausforderungen in der Fahrlehrerausbildung erfordern jedoch neue Vertriebsstrategien. Mit Expansion und technologischen Investitionen setzt die 123fahrschule auf eine erfolgreiche Zukunft.
Foto: adobe.stock.com
- Die 123fahrschule SE passt ihre Umsatzprognose für 2025 an und erwartet nun 25-26 Mio. Euro Umsatz und 0,4-1,0 Mio. Euro EBITDA.
- Das Kerngeschäft der Fahrschülerausbildung zeigt ein positives Wachstum und ist für etwa 80% der Umsatzerlöse verantwortlich.
- Der Umsatz aus dem Geschäft mit Fahrsimulatoren wird auf rund 1 Mio. Euro geschätzt, jedoch bleibt die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück.
- Die Fahrlehrerausbildung und das Geschäft mit Berufskraftfahrern entwickeln sich schwächer als 2024, was zusätzliche Maßnahmen zur Vertriebsstärkung erforderlich macht.
- Trotz der Anpassungen blickt der Vorstand optimistisch auf 2026, mit Erwartungen an Nachholeffekte und starkem Wachstum im Kerngeschäft.
- Die Gesellschaft plant eine Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren und setzt auf technologische Differenzierung durch Investitionen in eine ERP-Plattform.
Der Kurs von 123fahrschule lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im
Minus.
+1,10 %
-0,55 %
+2,25 %
-4,71 %
+284,94 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte