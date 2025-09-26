    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    US-Anleihen

    Leichte Kursverluste

    • US-Staatsanleihen-Kurse am Freitag leicht gefallen.
    • T-Note-Future fiel um 0,07% auf 112,13 Punkte.
    • Verbraucherpreise stiegen um 2,7% im Jahresvergleich.
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag leicht gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 112,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,19 Prozent.

    Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. US-Daten zu Konsumausgaben und Einkommensentwicklung fielen etwas besser aus als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Der PCE ist der von der Fed präferierte Preisindex. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen ist im September noch stärker gesunken, als in einer vorherigen Sitzung ermittelt worden war.

    In der abgelaufenen Woche sind die Anleihekurse gefallen. Es gilt zwar als sicher, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen weiter senken wird. Unklar ist jedoch das Ausmaß. Einige Fed-Vertreter hatten hier jedoch die Erwartungen gedämpft./jsl/stw





