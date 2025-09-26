BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric nach einer Investorenveranstaltung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das Management habe sein Vertrauen in die Konsensschätzungen für die Marge und das organische Wachstum des Technologiekonzerns bekräftigt, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 235,1EUR auf Tradegate (26. September 2025, 18:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
