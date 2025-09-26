JPMORGAN stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Celine Pannuti aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern vor dessen Zahlen zum dritten Quartal./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 50,78EUR auf Tradegate (26. September 2025, 18:35 Uhr) gehandelt.
