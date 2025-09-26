ANALYSE-FLASH
UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro
- UBS bewertet Siemens mit "Buy" und 255 Euro Ziel.
- Solides Geschäftsquartal wird für Siemens erwartet.
- Fokus auf Hard-/Software und Siemens Healthineers.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die anstehenden Zahlen des Technologiekonzerns dürften ein erwartungsgemäß solides Geschäftsquartal belegen, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Fokus liege auf dem Hard- und Softwarebereich sowie auf Aussagen zur Beteiligung am Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 14:20 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 228,0 auf Tradegate (26. September 2025, 18:56 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 182,36 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+31,61 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 255 Euro
