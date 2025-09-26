UBS belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 255 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 228,0 auf Tradegate (26. September 2025, 18:56 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -1,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 182,36 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -3,49 %/+31,61 % bedeutet.