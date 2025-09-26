iScreen präsentiert vollständige Kompatibilität mit iOS 26, neue kreative Funktionen und eine erweiterte globale Reichweite

LOS ANGELES, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Xiamen iScreen Information Technology Co., Ltd. gab heute bekannt, dass seine mobile Personalisierungs-App iScreen jetzt das neueste mobile Betriebssystem von Apple, iOS 26, voll unterstützt. Damit baut das Unternehmen seine Führungsposition auf dem globalen Markt für Personalisierungslösungen weiter aus.

Die App ist sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer 1 im Bereich Grafikdesign.

Verbesserte Kompatibilität und kreative Funktionen

Mit der offiziellen Veröffentlichung von iOS 26 hat Apple eine Reihe innovativer visueller Neuerungen vorgestellt, vor allem den Liquid-Glass-Effekt und die Tiefenwirkung von Hintergrundbildern.

Als Reaktion darauf hat iScreen seine Plattform schnell optimiert, um volle Kompatibilität zu gewährleisten. Dazu wurden Liquid-Glass-Widgets, verbesserte Unterstützung für die Aufrechterhaltung von True Tone über Widgets hinweg, anpassbare 3D-Hintergrundbildvorlagen und zusätzliche Personalisierungsfunktionen eingeführt.

Diese Funktionen ververeinen besserte Kompatibilität und Kreativität und bieten Nutzern auf der ganzen Welt ein interaktiveres und visuell ansprechendes mobiles Personalisierungserlebnis.

Beliebte Funktionen und Anpassungsoptionen

iScreen bietet über 1.000 anpassbare Widgets für Lifestyle, Gesundheit und Produktivität, darunter Fotoalben, Kalender und Uhren.

iScreen bietet interaktive und spielerische Tools auf dem Homescreen, wie z. B. Luftpolsterfolie, ein virtuelles Klavier spielen, Interaktion mit Plüschtieren oder simulierten Geräten, Spielautomaten, Minispiele wie Pac-Man und die Pflege von Fischen in einem virtuellen Aquarium.

Die App bietet außerdem kreative Tools wie selbst gestaltete Hintergrundbilder, Funktionen für soziale Interaktion und Ladeanimationen, mit denen Nutzer Fotos teilen, Entfernungen und Stimmungen in Echtzeit verfolgen und täglich aktualisierte Themen von minimalistischen Designs bis hin zu KI-generierter Kunst genießen können.

Dynamic Island unterstützt interaktive Haustiere, Pflanzen und Animationen. Die App ist mit den benutzerdefinierten Funktionen des Kontrollzentrums von iOS 18 verbunden und bietet volle Flexibilität für Widgets und Layouts, während die visuelle Konsistenz erhalten bleibt. So entsteht ein wirklich einzigartiges und ausdrucksstarkes mobiles Erlebnis.

Marktanerkennung und Position

Die Anwendung hat die Marke von 100 Millionen Nutzern überschritten und gehört damit zu den drei wichtigsten Plattformen für die Desktop-Anpassung weltweit.

Anfang dieses Monats stellte Apple iScreen fünf Tage lang in der Rubrik „Today" vor und erreichte damit 128 Länder und Regionen. Dieses Maß an redaktioneller Aufmerksamkeit bestätigt nicht nur die Designqualität der App, sondern signalisiert auch die wachsende Bedeutung mobiler Personalisierungstools auf internationalen Märkten.

Informationen zu Xiamen iScreen

Xiamen iScreen Information Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen für mobile Personalisierung, das sich der Innovation, Forschung und Entwicklung sowie der Bereitstellung außergewöhnlicher Benutzererfahrungen verschrieben hat.

