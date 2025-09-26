Old Dominion Freight Line Aktie verliert signifikant - 26.09.2025

Mit einer Performance von -4,24 % musste die Old Dominion Freight Line Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Old Dominion Freight Line ist ein führender Anbieter im LTL-Markt, bekannt für Zuverlässigkeit und Qualität, mit einem starken Netzwerk und exzellentem Kundenservice.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Old Dominion Freight Line Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -12,58 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Old Dominion Freight Line auf -30,25 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Old Dominion Freight Line Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,58 % 1 Monat -10,18 % 3 Monate -12,58 % 1 Jahr -32,90 %

Informationen zur Old Dominion Freight Line Aktie

Es gibt 210 Mio. Old Dominion Freight Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,80 Mrd.EUR wert.

Old Dominion Freight Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Old Dominion Freight Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Old Dominion Freight Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.