Avathon führt KI-Plattform ein, die Autonomie für den Betrieb in der Flüssiggutlogistik ermöglicht

PLEASANTON, Kalifornien, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Avathon hat heute „Autonomy for Logistics Planning" vorgestellt, eine Lösung, die auf bewährter KI-Optimierungstechnologie für die Logistik von Flüssiggut basiert. Ursprünglich wurde Avathon bei einem führenden Öl- und Gasunternehmen eingesetzt, um die Planung und Durchführung des Flottenbetriebs zu optimieren. Nun wird dieselbe Kerntechnologie auf alle Logistiknetzwerke für Flüssiggüter ausgeweitet – einschließlich Kesselwagen, Tanklastwagen und Lagerterminals. Die Lösung hat sich als äußerst zeitsparend und kostensenkend bei der Planung und Neuplanung erwiesen und gleichzeitig die Effizienz und den Umsatz durch eine verbesserte Flottenauslastung gesteigert.

Bewährt bei einer der weltweit größten Öl- und Gasflotten, transformiert es derzeit die Planung und Ausführung aller Logistikabläufe im Bereich Flüssiggut

Laut der UN-Organisation für Handel und Entwicklung machen flüssige Massengüter fast 40 % des gesamten Seefrachtvolumens aus, umfassen Gefahrengüter, erfordern eine spezielle Infrastruktur und müssen strengen Vorschriften entsprechen. Die Welt ist auf eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Flüssiggut angewiesen, das über ein globales, komplexes multimodales Netzwerk transportiert wird. Die Lösung von Avathon ist die erste und einzige ihrer Art auf dem Markt und hat bereits Tausende von Seereisen und Milliarden Liter Flüssigguttransporte optimiert.

Die Logistikplanung basiert auf der Autonomieplattform von Avathon mit einer rechnergestützten Wissensgraph-Grundlage, die Flottenplanung, Terminplanung, Routenplanung, Verwaltung sowie externe Regeln und Risikofaktoren vereint. Die erweiterte Anwendung:

Integriert verschiedene Unternehmenssystem-Datenquellen für Fracht, Sendungen, Vermögenswerte, Wetter, Risiken, Einschränkungen und Geschäftsregeln in allen Logistikabläufen.

Automatisiert die Planung und Optimierung von Flottenplänen und der Auslastung von Ressourcen als offizielles Planungssystem.

Entwickelt schnelle „Was-wäre-wenn"-Szenarien, um Kompromisse und risikobasierte Resilienzstrategien zu bewerten. Das bevorzugte Szenario kann nahtlos überprüft und genehmigt werden – und sogar automatisiert –, um es in den offiziellen Plan zu übernehmen.

Bezieht historische Leistungsdaten und Echtzeitbedingungen ein, um proaktive Diagnosen und Empfehlungen zu ermöglichen und Ausnahmen und Störungen autonom zu verwalten.

Fördert die dynamische Optimierung durch verstärktes Lernen anstelle herkömmlicher statischer Operations-Research-Techniken.

Die Anwendung bewertet dynamisch Bedingungen wie Kapazität, Verfügbarkeit und Compliance, Zeitpläne, Treibstoff- und Wartungskosten, Wetter, Arbeitskämpfe und Handelsvolatilität. Durch die Abstimmung dieser Echtzeitvariablen mit Betriebsregeln und Anlagendaten versetzt Avathon Fracht- und Anlagenbesitzer sowie Betreiber in die Lage, ihre Logistikpläne zu optimieren, um die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit zu stärken und gleichzeitig die Effizienz zu verbessern.

„Was wir mit unserem ersten Kunden erreicht haben, verdeutlicht die Leistungsfähigkeit von KI bei der Transformation komplexer Abläufe und der Steigerung der Rentabilität", erklärte Pervinder Johar, CEO von Avathon. „Wir sind nun bereit, diese einzigartige Planungslösung auf alle Flüssiggut-Transportflotten weltweit auszuweiten, die gefährliche und nicht gefährliche, essbare und nicht essbare Flüssigkeiten befördern, und damit die Sicherheit und Rentabilität der Branche zu verbessern."

In großem Maßstab bewährt

Avathon Autonomy for Logistics Planning , entwickelt in Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Öl- und Gasunternehmen, hat den Transport von Milliarden Barrel Erdöl, Tausende von Seereisen und Schiffsoperationen optimiert.

, entwickelt in Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Öl- und Gasunternehmen, hat den Transport von Milliarden Barrel Erdöl, Tausende von Seereisen und Schiffsoperationen optimiert. Derselbe digitale Zwilling für die Logistik und derselbe verbesserte Optimierungsansatz bilden nun die Grundlage für die Anwendung von Avathon zur Planung der Flüssiggutlogistik für alle Flotten weltweit.

Die Anwendung ist ab sofort als Teil der Avathon Autonomy-Plattform verfügbar. Besuchen Sie www.avathon.com.

Informationen zu Avathon

Avathon ist führend im Bereich Autonomie für Betriebsabläufe. Die Avathon Autonomy Platform unterstützt eine synthetische Belegschaft autonomer Agenten und transformiert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Abläufe in den Bereichen Fertigung, Lieferkette und Anlagenverwaltung planen, koordinieren und verwalten.

