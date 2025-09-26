    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy
    Redcare muss neuen Finanzvorstand suchen

    Für Sie zusammengefasst
    • Jasper Eenhorst verlässt Redcare Pharmacy Vorstand.
    • Olaf Heinrich übernimmt interimistisch Finanzressort.
    • Nachfolger wird zeitnah gesucht, Übergang bis Jahresende.
    Foto: jarmoluk - unsplash

    SEVENUM (dpa-AFX) - Beim Online-Apotheker Redcare Pharmacy kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Jasper Eenhorst sei aus dem Vorstand ausgeschieden, "um neue berufliche Chancen" zu ergreifen, teilte das Unternehmen am Freitag im niederländischen Sevenum mit. Er werde noch bis Ende des Jahres im Unternehmen bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu seinem Nachfolger zu unterstützen. Interimistisch übernehme Vorstandsvorsitzender Olaf Heinrich die Aufgabe als Finanzvorstand zusätzlich. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet und rechne mit einem baldigen Abschluss./nas

    Redcare Pharmacy

    -1,98 %
    -1,41 %
    -16,05 %
    -16,55 %
    -40,75 %
    +92,83 %
    -47,73 %
    +147,90 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 76,85 auf Tradegate (26. September 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -1,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +95,19 %/+178,46 % bedeutet.




