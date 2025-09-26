Redcare muss neuen Finanzvorstand suchen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 76,85 auf Tradegate (26. September 2025, 19:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -1,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,58 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +95,19 %/+178,46 % bedeutet.