    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Iberdrola von 16,90 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Fernando Garcia aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Versorger nach dessen Kapitalmarkttag. Die Spanier hätten einen soliden Plan vorgelegt, wie sie den Fokus weiterhin auf Netzwerkinvestitionen richten wollten, vor allem in Großbritannien und den USA./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 11:32 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 16,14EUR auf Tradegate (26. September 2025, 19:22 Uhr) gehandelt.





