UBS stuft Prosus auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Die angekündigte Akquisition der französischen Autoplattform La Centrale sei strategisch sinnvoll für die Beteiligungsgesellschaft, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 10:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 58,76EUR auf Tradegate (26. September 2025, 19:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 71
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
