ÖKO-TEST vergibt Bestnoten an Lidl
Gnocchi von Chef Select sind Preis-Leistungs-Sieger / Cien Cremeseife und Kids Shampoo ebenfalls mit "Sehr gut" ausgezeichnet (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) - Gnocchi sind vielseitig kombinierbar, beliebt und gelten in
Kombination mit Kürbis als perfektes Herbstgericht: Dass der Griff zu den "Chef
Select Gnocchi Klassik" die richtige Wahl ist, bestätigt nun die aktuelle
ÖKO-TEST-Ausgabe (10/2025). Die Gnocchi auf Kartoffelflockenbasis erhalten die
Bestnote "Sehr gut". Während andere Produkte im Test teilweise wegen einem zu
hohen Salzgehalt, Pestizidrückständen oder zugesetzte Aromen auffallen,
überzeugt das Eigenmarken-Produkt vollumfänglich mit sehr guten Inhaltsstoffen.
Mit einem Preis von 1,66 Euro pro 500 Gramm (3,32 Euro/Kilogramm) sind die
kleinen Klößchen aus Kartoffeln zudem die günstigsten unter den sehr gut
getesteten Produkten.
Auch im Non-Food-Bereich punkten erneut Lidl-Produkte. So erhält die "Cien
Cremeseife Milch und Honig" im Test von 43 Flüssigseifen die Bestnote "Sehr
gut". Die Seife im umweltfreundlichen Nachfüllpack sticht durch ihre sehr guten
Inhaltsstoffen heraus und gehört mit einem Preis von 0,50 Euro pro 500
Milliliter (1,00 Euro/Liter) zu den günstigsten Testsiegern.
Für die Kleinen wurde das "Cien Kids 2in1 Shampoo & Dusche Happy Dinosaur"
getestet. Das vegane Duschshampoo überzeugt die ÖKO-TEST-Redaktion ebenfalls mit
seinen sehr guten Inhaltsstoffen. Auch die Nachhaltigkeit stimmt: Die
Kunststoffflasche besteht zu 74 Prozent aus Recyclingmaterial.
Im Bereich Zahnhygiene erhält die "Dentalux Zahnseide Sensitive Floss, mit
aufquellenden Fasern und Minzgeschmack, 2 x 40 m" das Gesamtergebnis "Gut". Im
Test haben die Inhaltsstoffe ein gutes Ergebnis erzielt. Lidl-Kunden erhalten
die 2er-Packung Zahnseide zu einem Preis von 1,20 Euro (0,02 Euro/Meter) - oder
einen Cent pro 0,5 Meter Zahnseide.
Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen
Lidl-Preis.
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .
