    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    ÖKO-TEST vergibt Bestnoten an Lidl

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gnocchi von Chef Select sind Preis-Leistungs-Sieger / Cien Cremeseife und Kids Shampoo ebenfalls mit "Sehr gut" ausgezeichnet (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Gnocchi sind vielseitig kombinierbar, beliebt und gelten in
    Kombination mit Kürbis als perfektes Herbstgericht: Dass der Griff zu den "Chef
    Select Gnocchi Klassik" die richtige Wahl ist, bestätigt nun die aktuelle
    ÖKO-TEST-Ausgabe (10/2025). Die Gnocchi auf Kartoffelflockenbasis erhalten die
    Bestnote "Sehr gut". Während andere Produkte im Test teilweise wegen einem zu
    hohen Salzgehalt, Pestizidrückständen oder zugesetzte Aromen auffallen,
    überzeugt das Eigenmarken-Produkt vollumfänglich mit sehr guten Inhaltsstoffen.
    Mit einem Preis von 1,66 Euro pro 500 Gramm (3,32 Euro/Kilogramm) sind die
    kleinen Klößchen aus Kartoffeln zudem die günstigsten unter den sehr gut
    getesteten Produkten.

    Auch im Non-Food-Bereich punkten erneut Lidl-Produkte. So erhält die "Cien
    Cremeseife Milch und Honig" im Test von 43 Flüssigseifen die Bestnote "Sehr
    gut". Die Seife im umweltfreundlichen Nachfüllpack sticht durch ihre sehr guten
    Inhaltsstoffen heraus und gehört mit einem Preis von 0,50 Euro pro 500
    Milliliter (1,00 Euro/Liter) zu den günstigsten Testsiegern.

    Für die Kleinen wurde das "Cien Kids 2in1 Shampoo & Dusche Happy Dinosaur"
    getestet. Das vegane Duschshampoo überzeugt die ÖKO-TEST-Redaktion ebenfalls mit
    seinen sehr guten Inhaltsstoffen. Auch die Nachhaltigkeit stimmt: Die
    Kunststoffflasche besteht zu 74 Prozent aus Recyclingmaterial.

    Im Bereich Zahnhygiene erhält die "Dentalux Zahnseide Sensitive Floss, mit
    aufquellenden Fasern und Minzgeschmack, 2 x 40 m" das Gesamtergebnis "Gut". Im
    Test haben die Inhaltsstoffe ein gutes Ergebnis erzielt. Lidl-Kunden erhalten
    die 2er-Packung Zahnseide zu einem Preis von 1,20 Euro (0,02 Euro/Meter) - oder
    einen Cent pro 0,5 Meter Zahnseide.

    Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen
    Lidl-Preis.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    Pressekontakt:

    Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6126334
    OTS: Lidl



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    ÖKO-TEST vergibt Bestnoten an Lidl Gnocchi von Chef Select sind Preis-Leistungs-Sieger / Cien Cremeseife und Kids Shampoo ebenfalls mit "Sehr gut" ausgezeichnet (FOTO) Gnocchi sind vielseitig kombinierbar, beliebt und gelten in Kombination mit Kürbis als perfektes Herbstgericht: Dass der Griff zu den "Chef Select Gnocchi Klassik" die richtige Wahl ist, bestätigt nun die aktuelle ÖKO-TEST-Ausgabe (10/2025). Die …