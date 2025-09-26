Gnocchi von Chef Select sind Preis-Leistungs-Sieger / Cien Cremeseife und Kids Shampoo ebenfalls mit "Sehr gut" ausgezeichnet (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Gnocchi sind vielseitig kombinierbar, beliebt und gelten in

Kombination mit Kürbis als perfektes Herbstgericht: Dass der Griff zu den "Chef

Select Gnocchi Klassik" die richtige Wahl ist, bestätigt nun die aktuelle

ÖKO-TEST-Ausgabe (10/2025). Die Gnocchi auf Kartoffelflockenbasis erhalten die

Bestnote "Sehr gut". Während andere Produkte im Test teilweise wegen einem zu

hohen Salzgehalt, Pestizidrückständen oder zugesetzte Aromen auffallen,

überzeugt das Eigenmarken-Produkt vollumfänglich mit sehr guten Inhaltsstoffen.

Mit einem Preis von 1,66 Euro pro 500 Gramm (3,32 Euro/Kilogramm) sind die

kleinen Klößchen aus Kartoffeln zudem die günstigsten unter den sehr gut

getesteten Produkten.



Auch im Non-Food-Bereich punkten erneut Lidl-Produkte. So erhält die "Cien

Cremeseife Milch und Honig" im Test von 43 Flüssigseifen die Bestnote "Sehr

gut". Die Seife im umweltfreundlichen Nachfüllpack sticht durch ihre sehr guten

Inhaltsstoffen heraus und gehört mit einem Preis von 0,50 Euro pro 500

Milliliter (1,00 Euro/Liter) zu den günstigsten Testsiegern.



Für die Kleinen wurde das "Cien Kids 2in1 Shampoo & Dusche Happy Dinosaur"

getestet. Das vegane Duschshampoo überzeugt die ÖKO-TEST-Redaktion ebenfalls mit

seinen sehr guten Inhaltsstoffen. Auch die Nachhaltigkeit stimmt: Die

Kunststoffflasche besteht zu 74 Prozent aus Recyclingmaterial.



Im Bereich Zahnhygiene erhält die "Dentalux Zahnseide Sensitive Floss, mit

aufquellenden Fasern und Minzgeschmack, 2 x 40 m" das Gesamtergebnis "Gut". Im

Test haben die Inhaltsstoffe ein gutes Ergebnis erzielt. Lidl-Kunden erhalten

die 2er-Packung Zahnseide zu einem Preis von 1,20 Euro (0,02 Euro/Meter) - oder

einen Cent pro 0,5 Meter Zahnseide.



Einmal mehr zeigt sich: Lidl bietet beste Qualität zum gewohnt günstigen

Lidl-Preis.



