    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 345 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Absatzzahlen des Elektroautobauers für das dritte Quartal dürften die Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Edison Yu in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Noch wichtigere positive Faktoren für die Aktie seien der Fokus von Konzernchef Elon Musk auf das Robotaxi- und Robotergeschäft und das jüngst angekündigte Kompensationspaket des Unternehmens für Musk./gl/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 370,6EUR auf Tradegate (26. September 2025, 19:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Edison Yu
    Analysiertes Unternehmen: Tesla
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 435
    Kursziel alt: 345
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


