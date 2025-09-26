Gold, der Krieg, die Zinsen und die KI-Blase!

Gold bleibt stark als sicherer Hafen in einer Situation, die Schritt für Schritt auf eine NATO-Russland-Konfrontation hinauszulaufen scheint: am Dienstag müssen auf Anweisung von US-Verteidigungsminister Hegseth alle amerikanischen Generäle und Admirale zu einem Treffen in Washington erscheinen, die Ukraine plant laut Berichten direkte Attacken auf den Kreml. Gehen Investoren daher verstärkt in Gold, trotz der zunehmenden Zweifel, dass die Fed die Zinsen schnell senkt? Heute die PCE-Verbraucherpreise wie erwartet. A propos Zinsen: Paradoxerweise erzeugt die KI-Blase mit massiven Investitionen die Illusion einer robusten US-Wirtschaft. An dieser KI-Blase hängt nun der gesamte US-Aktienmarkt - und damit nicht nur der Wohlstand der Oberschicht in den USA..

Hinweise aus Video:

1. Die KI-Blase und ihre paradoxen Auswirkungen! Gewinner und Verlierer

2. Gold: Sechs Wochen in Folge gestiegen – ETF-Zuflüsse und Risikoaversion

