Börsen Update USA - 26.09. - Dow Jones stark +0,72 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.296,77 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: Boeing +3,42 %, IBM +2,13 %, American Express +1,10 %, Goldman Sachs Group +1,07 %, JPMorgan Chase +0,91 %
Flop-Werte: Cisco Systems -1,14 %, Chevron Corporation -0,80 %, Coca-Cola -0,73 %, Nike (B) -0,59 %, Unitedhealth Group -0,55 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.461,76 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: GLOBALFOUNDRIES +6,87 %, Intel +5,26 %, Paccar +4,42 %, CDW Corporation +3,98 %, AppLovin Registered (A) +3,36 %
Flop-Werte: Old Dominion Freight Line -2,87 %, Shopify -2,51 %, Costco Wholesale -2,47 %, Axon Enterprise -1,76 %, Advanced Micro Devices -1,74 %
Der S&P 500 steht bei 6.636,43 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: Intel +5,26 %, Caesars Entertainment +5,00 %, Paccar +4,42 %, CDW Corporation +3,98 %, Dow +3,94 %
Flop-Werte: Oracle -3,93 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -2,93 %, Old Dominion Freight Line -2,87 %, eBay -2,70 %, Emerson Electric -2,64 %
