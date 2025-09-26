Oracle - Aktie unter Druck - 26.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Sie fällt um -3,93 % auf 243,35€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Oracle ist ein globaler Technologiekonzern, der sich auf Datenbanklösungen und Cloud-Dienste spezialisiert hat. Mit Produkten wie Oracle Database und Oracle Cloud Infrastructure bedient es große Unternehmen weltweit. Hauptkonkurrenten sind Microsoft, AWS und IBM. Oracle zeichnet sich durch die Integration von Datenbank- und Cloud-Lösungen sowie ein breites Softwareportfolio aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Oracle in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +38,90 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -0,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,83 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle +55,11 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

Oracle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,53 % 1 Monat +23,83 % 3 Monate +38,90 % 1 Jahr +67,96 %

Informationen zur Oracle Aktie

Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 690,82 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.





Oracle: Wie der Konzern den KI-Boom für sich nutzt und Investoren überzeugt In einem hart umkämpften Cloud-Markt schärft Oracle sein Profil als wichtiger Infrastrukturpartner für die KI. Dieser Artikel beleuchtet, wie das Unternehmen von der …

Oracle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.