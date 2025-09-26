Aktien New York
Erholung nach drei Verlusttagen - Inflationsdaten stützen
- US-Börsen erholen sich nach Verlusttagen, Dow +0,79%
- Inflationsdaten geben Fed Spielraum für Zinssenkungen
- Boeing und Intel mit starken Kursgewinnen, +4,2% und +5,6%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Freitag nach einigen Kursturbulenzen etwas erholt. Als Stütze nach drei Verlusttagen, denen eine Rekordjagd vorausgegangen war, erwiesen sich heimische Inflationsdaten. Schwache Daten zur Verbraucherstimmung trübten nur vorübergehend die Stimmung.
Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,79 Prozent höher bei 46.312,57 Punkten. Damit würde er den zuvor aufgelaufenen Wochenverlust wettmachen. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,55 Prozent auf 6.640,97 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 konnte seine zeitweisen Verluste wieder abschütteln und legte um 0,29 Prozent auf 24.468,48 Punkte zu, womit sich noch ein Wochenminus von 0,6 Prozent abzeichnet.
Im Rahmen der privaten Einkommen und Konsumausgaben für den August wurde auch der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht. Er gilt als wichtigstes Inflationsmaß für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.
Die Kennziffer legte im Jahresvergleich wie erwartet ein wenig zu, während die Kernrate stagnierte, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden. Dies gebe der Fed Spielraum für weitere Zinssenkungen, stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. Derweil trübte sich die Verbraucherstimmung im September stärker als erwartet ein, wie das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima belegt.
Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing brachen am Freitag mit plus 4,2 Prozent aus der Konsolidierungsspanne der vergangenen zwei Wochen aus. Die US-Luftfahrtbehörde FAA bestätigte einen Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ), dem zufolge sie die Beschränkungen für die Maschinen des Typs 737 Max lockern könnte. Zudem will die Fluggesellschaft Turkish Airlines beim Airbus -Konkurrenten bis zu 225 neue Maschinen kaufen.
Bei Intel konnten sich die Anleger über Kursgewinne von 5,6 Prozent freuen. Damit setzten die Titel des Chipherstellers ihren steilen Höhenflug fort. Laut dem WSJ erwägt die US-Regierung von Präsident Donald Trump, die US-Abhängigkeit von im Ausland produzierten Halbleitern zu verringern. Insgesamt entwickelten sich die Branchentitel aber in unterschiedliche Richtungen.
Pharmawerte standen im Zeichen der US-Zollpolitik. Trump hatte auf eine Vielzahl von Importprodukten ab Oktober neue Zölle verhängt. Ob die neuen Regelungen auf bereits geltende Abgaben - etwa länderspezifische Sätze - aufgeschlagen werden, war allerdings zunächst unklar. Davon dürften dann positive Impulse für US-Pharmawerte ausgehen. Am Freitag legten die Aktien von Branchengrößen wie Merck & Co und Johnson & Johnson nur ein wenig stärker als der Dow zu.
Auch ausländische Nutzfahrzeughersteller könnte der Zollhammer wieder treffen. Lastwagen gehören zu den Produkten, auf die US-Präsident Donald Trump demnächst branchenspezifische Zölle erheben will. Anders als für europäische Autos, deren Import-Abgaben rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent gesenkt wurden, sollen auf große, schwere Lkw ab Oktober Zölle in Höhe von 25 Prozent verhängt werden.
Aktien des US-Nutzfahrzeugherstellers Paccar zogen um 5,1 Prozent an. Laut dem US-Analysehaus Bernstein Research würden Paccar und der schwedische Konkurrent Volvo von solchen zusätzlichen Zöllen profitieren, da sie für den US-Markt fast ausschließlich vor Ort produzierten./gl/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,81 % und einem Kurs von 190,1 auf Tradegate (26. September 2025, 20:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um +19,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 143,68 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,750USD. Von den letzten 8 Analysten der Intel Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000USD und das höchste Kursziel liegt bei 35,00USD was eine Bandbreite von -31,58 %/+14,03 % bedeutet.
Für Alle welche die Energie nicht missen möchten den Hinweis:
Uran - die Zweite Jahreshälfte
2025-07-22 Scott Melbye: Uran-Ausblick optimistisch, erwartet „epische“ Renditen im Jahr 2025
>> Externen Inhalt hier ansehen << ..kopieren und ... bitte selbst bei Youtube aufrufen !!
Resümee` „Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Renditen von Uraninvestitionen insgesamt werden wird”, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist...
Scott Melbye von Uranium Energy und Uranium Royalty erwartet, dass die zweite Hälfte des Jahres 2025 für den Uransektor „sehr stark“ sein wird.
Scott Melbye von Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC) und Uranium Royalty (NASDAQ:UROY) teilt seine Gedanken zu Angebot, Nachfrage und Preisen von Uran.
„Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Rendite von Uraninvestitionen auf ganzer Linie wird“, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist.
Wertpapieroffenlegung: Ich, Charlotte McLeod, habe keine direkten Investitionsinteressen an einem in diesem Artikel erwähnten Unternehmen.
Justin Huhn's Uran-Preis-Modell ..............
>> Externen Inhalt hier ansehen << .kopieren und .... bitte selbst bei Youtube aufrufen !!
das Video ist sehr informativ, er unterscheidet den LongTerm-Markt also die langlaufenden Lieferverträge und den Spot-Markt.
Ich fasse mal zusammen:
- RU fällt als Lieferant für den Weltmarkt weg, im Gegenteil es kauft selbst soviel wie möglich Uran auf.
- Justin erklärt sein Modell, es kann relativ einfach gebildet werden da alle Verbraucher bekannt sind und die Produzenten auch sehr überschaubar sind.
- Die LongTerm-Verträge werden nicht unter 80$/lbs fallen. Mark Chalmers von UUUU hat das ja bereits als großen Fehler von Cameco aufgezeigt, diese werden weniger von einem Uranpreisanstieg profitieren, da sie zuviel in die Zukunft verkauft haben zu niedrigen Preisen.
- Der Uranpreisanstieg kommt zum Ende des Jahres da erst 28% des aktuellen Jahresbedarfs von den Verbrauchern gekauft wurde.
- je länger der Preis unter 100$/lbs bleibt desto größer wird die Versorgungslücke, da viele Projekte in der Minenindustrie auf Hold gesetzt sind.
- Der Spotmarkt wird stark durch Institutionelle bestimmt, diese treffen aber nicht immer die klügsten Entscheidungen. Er geht davon aus das wir nochmal einen Pullback auf 63$/lbs sehen werden ( im Sommer ) bevor es dann langsam aufwärts geht.
Ich schließe daraus die nächste Abverkaufswelle zu nutzen und mein Cash jetzt noch zurückzulegen, bzw. unterbewertete Silberminen zu traden und noch nicht jetzt zu investieren.
- Die richtig großen Anstiege kommen erst in 2030er Jahren. Camecos Cigar Lake wird 2029 dichtmachen da erschöpft, viele neue Minenbetriebe starten zu spät um das zu ersetzen obwohl dann bereits ohnehin eine erhebliche Verknappung eintritt. Es wird also neue Allzeithochs geben vor allem im Spot-Markt der alles andere outperformt.
In den vorigen Posts sind wieder ein paar sehr spannende Firmen erwähnt. Die kleinen Börsen in Europa werden von den großen Finanzinstitutionen und ihren Fonds-Verwaltern gerne komplett links liegen gelassen. Wer sich durch dieses Universum durchgräbt, findet immer spannende Perlen mit teils unglaublich niedrigen Bewertungen. Die Frage ist allerdings, ob diese niedrigen Bewertungen jemals nach oben korrigieren, oder ob so manche Perle ein ewiges Mauerblümchen bleibt.
DWS Group haben ja hier auch einige im Depot.
Die Deutsche-Bank-Tochter DWS bereitet den Verkauf ihres Rechenzentrumsbetreibers NorthC vor. Wie mit dem Vorgang vertraute Personen berichten, soll der Prozess in den kommenden Wochen starten.
Der angestrebte Unternehmenswert liegt demnach bei über 2 Mrd. EUR, ein Indiz für die enorme Bewertungskraft digitaler Infrastruktur im Zeitalter künstlicher Intelligenz. Das berichtet heute die Financial Times.
NorthC gehört mehrheitlich zu den Infrastrukturfonds von DWS und zählt mit über 20 Standorten in den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz zu den regional verankerten, carrier-neutralen Anbietern in Europa. Kunden sind unter anderem IT-Dienstleister, Behörden und Einrichtungen aus dem Gesundheitswesen, die Rechenzentrumsfläche für den Betrieb eigener Server anmieten.
Kasse machen, wenn es am schönsten ist?
Erst vor wenigen Wochen hatte NorthC sechs Standorte von Colt Technology Services in Deutschland und den Niederlanden übernommen. Parallel erwarb ein weiterer DWS-kontrollierter Anbieter zwei Rechenzentren in London. Die jüngsten Zukäufe dürften die Attraktivität und damit den Verkaufspreis von NorthC zusätzlich stärken.
Die Investmentbanken Torch Partners und Evercore begleiten das Mandat. DWS selbst, mit rund 1 Billion EUR verwaltetem Vermögen Deutschlands größter Vermögensverwalter, wollte sich nicht äußern.
Der Deal reiht sich ein in eine Welle großvolumiger Transaktionen im europäischen Rechenzentrumsmarkt. Gestützt wird der Boom durch die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung, nicht zuletzt getrieben durch KI-Anwendungen, sowie stabile, langfristige Einnahmeströme, die Rechenzentren für institutionelle Anleger attraktiv machen. Private-Equity-Häuser, Infrastrukturfonds und Versorgungswerke investieren Milliarden in die Branche, angelockt von quasi-versorgungsähnlichen Renditeprofilen.
Im April übernahm ein von Apollo beratener Fonds sieben Rechenzentren in Skandinavien, Italien und der Schweiz vom Anbieter Stack, der wiederum von Blue Owl Digital kontrolliert wird. Stack fokussiert sich künftig auf das wachstumsstarke Hyperscale-Segment mit Großkunden wie Amazon, Google oder Microsoft. Auch der britische IT-Dienstleister Redcentric bestätigte zuletzt fortgeschrittene Gespräche über die Veräußerung seiner acht Standorte.
Für DWS ist der geplante Verkauf von NorthC auch Ausdruck einer strategischen Neuausrichtung. Weil das Geschäft mit alternativen Anlagen zuletzt an Zugkraft verlor, setzt Vorstandschef Stefan Hoops verstärkt auf Infrastrukturbeteiligungen. Rückenwind kommt dabei aus Berlin: Die Bundesregierung will in den kommenden Jahren Milliarden in den Ausbau digitaler und physischer Infrastruktur lenken.
Fazit: Für die DWS könnte der Deal sehr lukrativ werden. Vielleicht auch verbunden mit hohen Einmalgewinnen und einer Sonderausschüttung. Die DWS-Aktie reagiert entsprechend positiv auf den Bericht.
Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.
|Jahr
|2024
|2025e*
|2026e*
|Umsatz in Mrd. EUR
|2,77
|3,00
|3,06
|Ergebnis je Aktie in EUR
|3,55
|4,39
|4,52
|KGV
|15
|12
|12
|Dividende je Aktie in EUR
|2,20
|2,80
|2,90
|Dividendenrendite
|4,23%
|5,38%
|5,58%
|*e = erwartet, Berechnungen basieren bei
|US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten