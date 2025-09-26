iotaMotion überschreitet die Marke von 1.000 klinischen Eingriffen mit iotaSOFT - und läutet damit eine neue Ära in der Cochlea-Implantat-Chirurgie ein

Weltweit erhalten derzeit weniger als 5 % der in Frage kommenden Patienten ein Cochlea-Implantat

Hörverlust stellt den größten veränderbaren Risikofaktor für Demenz dar und ist mit etwa 8 % der weltweiten Fälle in Verbindung gebracht – mehr als Bluthochdruck, Adipositas, Rauchen oder Depressionen

ST. PAUL, Minn., 26. September 2025 /PRNewswire/ -- iotaMotion, Inc., der führende Anbieter von robotergestützten Insertionssystemen für Cochlea-Implantate, gab heute bekannt, dass mehr als 1.000 klinische Eingriffe mit dem iotaSOFT Insertion System durchgeführt wurden. Dieser Meilenstein unterstreicht die zunehmende Akzeptanz des ersten und einzigen von der FDA zugelassenen robotergestützten Implantatsystems für Cochlea-Implantate in den Vereinigten Staaten. Das System bietet Chirurgen mehr Präzision, Konsistenz und Kontrolle bei einem der heikelsten Schritte der Cochlea-Implantat-Operation (CI).

Im zweiten Jahr seiner Markteinführung wurde iotaSOFT bereits in mehr als 30 führenden Cochlea-Implantat-Zentren in den Vereinigten Staaten sowie in einer aktiven klinischen Studienklinik in Zürich, Schweiz, eingeführt.

„Die Cochlea-Implantation ist eine der bahnbrechendsten Operationen in der Medizin, doch seit Jahrzehnten ist dieser entscheidende Schritt, das Einsetzen des Elektrodenarrays, ausschließlich von den Grenzen der menschlichen Hand abhängig", erklärte Mike Lobinsky, CEO von iotaMotion. „Mit iotaSOFT bringen wir die CI-Chirurgie über die menschlichen Fähigkeiten hinaus. Durch die Standardisierung der Implantation und den erweiterten Zugang zu modernster Technologie unterstützen wir nicht nur Chirurgen, sondern beseitigen auch Hindernisse für Patienten, wie beispielsweise die Angst vor einer Operation, und öffnen damit Millionen von Menschen, die davon profitieren könnten, neue Möglichkeiten."

Die Behandlungslücke bei Hörverlust schließen

Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leiden weltweit mehr als 430 Millionen Menschen an einer behindernden Hörminderung, darunter mehr als 60 Millionen Menschen mit schwerer oder schwerster Beeinträchtigung. Diese Bevölkerungsgruppe profitiert am ehesten von Cochlea-Implantaten. Dennoch ist die Akzeptanz nach wie vor auffallend gering: Weltweit erhalten weniger als 5 % der in Frage kommenden Patienten ein Implantat.