JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel auf "Hold" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Ein innovationsgetriebenes Wachstum des Konsumgüterkonzerns dürfte bis zum Schlussquartal auf sich warten lassen, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Drittquartalszahlen am 6. November. Er senkte seine Prognosen für das organische Umsatzwachstum 2025 und 2026./rob/gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 69,06EUR auf Tradegate (26. September 2025, 19:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



