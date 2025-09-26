Electronic Arts Aktie explodiert - 26.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Electronic Arts Aktie. Sie steigt um +14,41 % auf 164,94€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Electronic Arts ist ein führender Anbieter von Videospielen mit bekannten Titeln wie FIFA und The Sims. Es konkurriert mit Unternehmen wie Activision Blizzard und Ubisoft und hebt sich durch seine Sportspiele und Live-Service-Modelle ab.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Electronic Arts investiert war, konnte einen Gewinn von +6,56 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Electronic Arts Aktie damit um -1,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Electronic Arts +1,79 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Electronic Arts Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,82 % 1 Monat -3,04 % 3 Monate +6,56 % 1 Jahr +13,46 %

Informationen zur Electronic Arts Aktie

Es gibt 250 Mio. Electronic Arts Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,15 Mrd.EUR wert.

Today, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) invites players from around the globe to celebrate the world’s game across platforms with the launch of EA SPORTS FC 26, available now for PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon …

Electronic Arts Aktie jetzt kaufen?

Ob die Electronic Arts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Electronic Arts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.