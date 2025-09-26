    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElectronic Arts AktievorwärtsNachrichten zu Electronic Arts

    Electronic Arts Aktie explodiert - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Electronic Arts Aktie bisher um +14,41 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Electronic Arts Aktie.

    Besonders beachtet! - Electronic Arts Aktie explodiert - 26.09.2025
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Electronic Arts ist ein führender Anbieter von Videospielen mit bekannten Titeln wie FIFA und The Sims. Es konkurriert mit Unternehmen wie Activision Blizzard und Ubisoft und hebt sich durch seine Sportspiele und Live-Service-Modelle ab.

    Electronic Arts Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Electronic Arts Aktie. Sie steigt um +14,41 % auf 164,94. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Electronic Arts investiert war, konnte einen Gewinn von +6,56 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Electronic Arts Aktie damit um -1,82 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Electronic Arts +1,79 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

    Electronic Arts Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,82 %
    1 Monat -3,04 %
    3 Monate +6,56 %
    1 Jahr +13,46 %

    Informationen zur Electronic Arts Aktie

    Es gibt 250 Mio. Electronic Arts Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,15 Mrd.EUR wert.

    The Club Is Yours! Play Your Way in EA SPORTS FC 26, Now Available Worldwide


    Today, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) invites players from around the globe to celebrate the world’s game across platforms with the launch of EA SPORTS FC 26, available now for PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon

    Electronic Arts Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Electronic Arts Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Electronic Arts Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Electronic Arts

    +14,19 %
    -1,64 %
    -2,92 %
    +7,93 %
    +13,85 %
    +22,27 %
    +28,18 %
    +132,38 %
    +2.301,22 %
    ISIN:US2855121099WKN:878372



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
