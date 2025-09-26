    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    Euro stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten

    • Euro stabilisiert sich nach Verlusten der letzten Tage.
    • Referenzkurs der EZB bei 1,1672 US-Dollar festgelegt.
    • US-Konsumdaten unterstützen Dollar nicht signifikant.
    Devisen - Euro stabilisiert sich nach jüngsten Verlusten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach den klaren Verlusten der vergangenen zwei Tage am Freitag stabilisiert. In New York kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1704 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1672 (Donnerstag: 1,1739) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8567 (0,8518) Euro gekostet.

    US-Daten zur Konsum- und Einkommensentwicklung im August fielen etwas besser als erwartet aus, stützten den Dollar aber nicht. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich gemessen am Preisindex PCE wie von Volkswirten erwartet um 2,7 Prozent. Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Auch vom enttäuschenden Konsumklima der Universität Michigan gingen ebenfalls keine Impulse für den Devisenmarkt aus./gl/nas





