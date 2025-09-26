XCMG Crane weitet internationale Lieferungen aus

XUZHOU, China, 26. September 2025 /PRNewswire/ -- Bis zum Ende des dritten Quartals 2025 hat XCMG Crane, ein auf Hebemaschinen spezialisierter Geschäftsbereich von XCMG Machinery (SHE: 000425), umfangreiche Lieferungen ins Ausland getätigt und mehrere Chargen hochwertiger Kräne in wichtige Märkte wie Südostasien, den Nahen Osten und Europa verschifft. Diese Auslieferungen, die eine starke Produktpalette mit einem hohen Maß an kundenspezifischer Anpassung umfassen, zeigen die wachsende Rolle von XCMG in der globalen Lieferkette für Baumaschinen und seine Fähigkeit, unterschiedliche Kundenanforderungen mit zuverlässigen, in China bewährten Lösungen zu erfüllen.

Am 22. September haben mehrere XCMG XCR50_E-Geländekrane die Segel für den europäischen Markt gesetzt. Diese Kranserie ist genau auf die Anforderungen der europäischen Kunden zugeschnitten und zeichnet sich durch besondere Vorteile in Bezug auf Design und Anpassung aus:

2,5 Meter ultraschmales Karosseriedesign, das die EU-Transportvorschriften erfüllt und die Anpassungsfähigkeit und Manövrierfähigkeit auf engen Baustellen erheblich verbessert.

Die 1,1 Meter lange, extra große Kabine wurde speziell für die Arbeitsgewohnheiten europäischer Kranführer entwickelt und bietet großzügigen Platz und mehr Komfort für kräftigere Bediener.

Projekte im Nahen Osten: Flottenlösungen für anspruchsvolle Anwendungen in der Ölindustrie

Einen Monat zuvor hatte XCMG mehr als 50 maßgefertigte Krane an internationale Märkte geliefert. Diese umfassende Produktpalette, zu der auch die XCMG-Kernmodelle mit 130-, 100- und 50-Tonnen-Kapazität gehören, wird jetzt bei wichtigen Ölfeldbauprojekten in allen Märkten eingesetzt und stellt sich den schwierigen Herausforderungen extremer Hitze, Sandstürmen und komplexer Betriebsbedingungen. Um den strengen Standards und anspruchsvollen Anforderungen der lokalen Ölfelderschließung gerecht zu werden, wurde die Flotte mit abgestuften Konfigurationen konzipiert, die eine effiziente Koordination über das gesamte Spektrum der Operationen ermöglichen – vom Heben schwerer Strukturen bis hin zur präzisen Installation von Geräten und speziellen Bauaufgaben.

Expansion nach Südostasien: intelligente Ausrüstung zur Unterstützung von Großprojekten

Am 14. Juli wurde das zweite Los von intelligenten Rad- und Raupenkranen für ein Aluminiumoxid-Großprojekt in Südostasien offiziell ausgeliefert. Diese leistungsstarke Flotte umfasst eine vollständige Palette von Rad- und Raupenkranmodellen von XCMG mit einer Tragkraft von 50 bis 500 Tonnen und unterstreicht die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der technischen Innovation. Durch die Ausstattung internationaler Bauprojekte mit den folgenden in China bewährten Kranmodellen wird die Lieferung die globale Modernisierung vorantreiben:

Der XGC500A bietet eine Hebekapazität von 500 Tonnen und ist damit ideal für schwere Einsätze in großen Höhen geeignet.

XLC130 und XLC200M erfüllen verschiedene Anforderungen im Stahlbau und Anlagenbau.

Der XGC85 und der XGTC65 mit ihren flexiblen Konfigurationen und ihrer hohen Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Geländeformen ermöglichen einen schnellen Einsatz auf komplexen Baustellen.

Der Radkran XCT50_Y bietet eine außergewöhnliche Mobilität, einen einfachen Transfer zwischen den Einsatzorten und präzises, effizientes Heben. Mit mehreren Auslegerkombinationen kann er eine breite Palette von Installationsanforderungen für Stahlkonstruktionen erfüllen.

„XCMG war schon immer ein Vorreiter in Sachen Technologie. Die äußerst anpassungsfähigen Produkte und Lösungen des Unternehmens sind perfekt auf unsere baulichen Anforderungen abgestimmt und sorgen für ein hervorragendes Betriebserlebnis. Das ist genau das, was uns an XCMG am meisten beeindruckt", sagte Herr Thomas, ein Vertreter des Projekts. Dieses Feedback spiegelt die starke Leistung, die bedienerfreundliche Konstruktion und die zuverlässigen Ergebnisse auf der Baustelle wider.

