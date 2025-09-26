Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 26.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Electronic Arts
Tagesperformance: +14,00 %
Tagesperformance: +14,00 %
Platz 1
Performance 1M: -3,04 %
Performance 1M: -3,04 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +7,85 %
Tagesperformance: +7,85 %
Platz 2
Performance 1M: -5,37 %
Performance 1M: -5,37 %
Paccar
Tagesperformance: +4,50 %
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 3
Performance 1M: -0,30 %
Performance 1M: -0,30 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +4,50 %
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 4
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
Intel
Tagesperformance: +3,79 %
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 5
Performance 1M: +48,52 %
Performance 1M: +48,52 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,56 %
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 6
Performance 1M: +40,47 %
Performance 1M: +40,47 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,40 %
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 7
Performance 1M: +5,40 %
Performance 1M: +5,40 %
Tesla
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 8
Performance 1M: +21,39 %
Performance 1M: +21,39 %
Zscaler
Tagesperformance: +3,21 %
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 9
Performance 1M: +5,33 %
Performance 1M: +5,33 %
Shopify
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 10
Performance 1M: +1,22 %
Performance 1M: +1,22 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 11
Performance 1M: +22,35 %
Performance 1M: +22,35 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 12
Performance 1M: -10,76 %
Performance 1M: -10,76 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 13
Performance 1M: -1,15 %
Performance 1M: -1,15 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 14
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 15
Performance 1M: -0,31 %
Performance 1M: -0,31 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 16
Performance 1M: -15,62 %
Performance 1M: -15,62 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 17
Performance 1M: -4,16 %
Performance 1M: -4,16 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 18
Performance 1M: +5,45 %
Performance 1M: +5,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
19 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte