Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 26.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Electronic Arts
Tagesperformance: +14,28 %
Platz 1
Performance 1M: -3,04 %
Caesars Entertainment
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 2
Performance 1M: -4,23 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 3
Performance 1M: -6,18 %
Paccar
Tagesperformance: +4,35 %
Platz 4
Performance 1M: -0,30 %
Oracle
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 5
Performance 1M: +23,83 %
Intel
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 6
Performance 1M: +48,52 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,56 %
Platz 7
Performance 1M: +40,47 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 8
Performance 1M: -5,75 %
Dow
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 9
Performance 1M: -10,96 %
Tesla
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 10
Performance 1M: +21,39 %
Take-Two Interactive Software
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 11
Performance 1M: +5,40 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 12
Performance 1M: +2,26 %
Expedia Group
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 13
Performance 1M: +0,16 %
Boeing
Tagesperformance: +3,16 %
Platz 14
Performance 1M: -6,46 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 15
Performance 1M: -9,50 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 16
Performance 1M: -9,14 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 17
Performance 1M: +10,85 %
Domino's Pizza
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 18
Performance 1M: -8,72 %
Cardinal Health
Tagesperformance: +3,07 %
Platz 19
Performance 1M: +1,41 %
Devon Energy
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 20
Performance 1M: -0,96 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 21
Performance 1M: +4,48 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 22
Performance 1M: -5,32 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 23
Performance 1M: -10,76 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 24
Performance 1M: +8,14 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 25
Performance 1M: -1,15 %
First Solar
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 26
Performance 1M: +11,58 %
