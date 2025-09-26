AIXTRON Aktie verliert signifikant - 26.09.2025

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 15,033€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,568 € entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,19 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +3,06 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,34 % 1 Monat +17,49 % 3 Monate +4,19 % 1 Jahr -2,44 %

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX zulegt, müssen andere deutsche Indizes Verluste hinnehmen. In den USA zeigen die Indizes eine leichte Aufwärtsbewegung.

Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im TecDAX.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.