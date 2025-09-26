    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Besonders beachtet!

    AIXTRON Aktie verliert signifikant - 26.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -3,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2025

    Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 15,033 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,64 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,568  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,19 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +12,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,49 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei AIXTRON auf +3,06 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,66 % geändert.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,34 %
    1 Monat +17,49 %
    3 Monate +4,19 %
    1 Jahr -2,44 %

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd.EUR wert.

    DAX glänzt, während MDAX und SDAX schwächeln: Die Gewinner und Verlierer


    An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während der DAX zulegt, müssen andere deutsche Indizes Verluste hinnehmen. In den USA zeigen die Indizes eine leichte Aufwärtsbewegung.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 26.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 26.09.2025 im TecDAX.

    Börsenstart Europa - 26.09. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -3,64 %
    +12,34 %
    +17,49 %
    +4,19 %
    -2,44 %
    -36,05 %
    +54,10 %
    +206,12 %
    +148,47 %
