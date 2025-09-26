Europas grüne Transformation mit Bussen vorantreiben

Paris (ots/PRNewswire) - Als VinFast seinen VF 8 auf die europäischen Straßen

brachte, gefolgt vom kompakten VF 6, schien die Botschaft klar: Der

vietnamesische Automobilhersteller war bereit, an der Seite der europäischen

Verbraucher in die langwierige Transition des Kontinents hin zu nachhaltiger

Mobilität zu treten.



Aber es stellte sich heraus, dass Autos nur der Anfang waren. Während Europa auf

seine Klimaziele zusteuert, hat VinFast nun ein größeres, öffentlicheres Ziel

ins Visier genommen: Elektrobusse.





Ein nächster SchrittFür VinFast ist der Übergang von Autos zu Bussen keine Richtungsänderung,sondern eine Erweiterung der gleichen Vision. Indem das Unternehmen Elektrobussein seine Produktpalette aufnimmt, positioniert sich VinFast als Anbieterumfassender Mobilität und kümmert sich nicht nur darum, wie sich Einzelpersonenfortbewegen, sondern auch darum, wie ganze Städte atmen, pendeln und leben.Die Entscheidung spiegelt eine Realität wider, die Europa gut kennt: Deröffentliche Verkehr ist das pulsierende Herz des urbanen Lebens. Und dapolitische Entscheidungsträger schneller auf Null-Emissions-Ziele hinarbeiten,ist die Elektrifizierung von Bussen nicht mehr eine Frage von "ob", sondern"wann".Lektionen aus der HeimatDies ist kein Neuland für VinFast. In Vietnam hat das Unternehmen vor vierJahren seine erste emissionsfreie Buslinie gestartet.Von der Produktion und den Betriebsabläufen bis hin zu Wartung und Service hatVinFast ein vertikal integriertes System aufgebaut, das nun in den größtenStädten des Landes betrieben wird. Die Fabrik kann jährlich bis zu 2.000 Busseproduzieren, wobei jede Phase den CE-Zertifizierungsstandards entspricht.Zum 31. März 2025, nach nur vier Jahren offizieller Betriebszeit, haben dieElektrobusse von VinFast in Vietnam dazu beigetragen, 53.700 TonnenCO?-Emissionen zu reduzieren, was dem Pflanzen von 2,5 Millionen städtischenBäumen entspricht.Warum Europa, warum jetztMit den Straßen Europas, die sich auf eine umfassende Umstellung vorbereiten,sieht das Unternehmen eine Chance, eine Rolle bei der Gestaltung der zukünftigenurbanen Mobilität des Kontinents zu spielen. Diese Strategie wird im Mittelpunktder Busworld Europe 2025 stehen, der wichtigsten Branchenmesse, die diesenOktober in Brüssel stattfindet. Dort wird VinFast seine Busse EB 8 und EB 12vorstellen, vollständig elektrische Modelle, die dafür entwickelt wurden, diestrengsten EU-Standards zu erfüllen.Der EB 12 hat bereits die UNECE- und CE-Zertifizierung erhalten. Mit Reichweitenvon bis zu 400 Kilometern, angetrieben von LFP-Batterien führender Anbieter undausgestattet mit Schnellladefähigkeit, sind die Busse für europäische Straßenund Fahrpläne gebaut. An Bord finden die Passagiere WLAN, USB-Ladeanschlüsse undfortschrittliche Luftfederungssysteme, die den Einstieg erleichtern. Die Fahrerwerden durch eine Reihe intelligenter Assistenzsysteme unterstützt, vonBlindspot-Warnungen bis hin zur Müdigkeitserkennung.Eine nationale Marke mit globaler ReichweiteAußerhalb Vietnams wird VinFast und Vingroup oft als eine schnell aufsteigendeErfolgsgeschichte eines Unternehmens dargestellt. Aber innerhalb Vietnams hatdiese Erzählung eine tiefere Bedeutung: Das Unternehmen wird als ein nationalesProjekt mit globalen Ambitionen betrachtet. Von Anfang an war VinFast nie alsbloßer Automobilhersteller gedacht. Es wurde als Symbol für den Ehrgeiz Vietnamskonzipiert, unter den weltweit führenden, technologisch fortschrittlichen undeinflussreichen Volkswirtschaften zu stehen.Aus dieser Perspektive war der Eintritt in den europäischen Markt mit Autos nurdie halbe Mission. Busse repräsentieren eine tiefere Verbundenheit mit dereuropäischen Identität.Auf dem Weg in eine gemeinsame ZukunftVinFast erwartet, dass seine Busse bis 2026 in Europa fahren werden. Während dieVF 6 und VF 8 die Tür zu europäischen Haushalten geöffnet haben, könnten die EB8 und EB 12 das Unternehmen ins Herz der europäischen Städte bringen.Der Übergang von Pkw zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist VinFasts Weg zu sagen,dass die elektrische Transformation sowohl kollektiv als auch individuell seinmuss. Und in Europa, wo der Weg zu Null-Emissionen durch belebte Boulevards undvolle Bushaltestellen führt, setzt der vietnamesische Automobilherstellerdarauf, dass sich sein nächstes Kapitel nicht hinter dem Steuer eines Autos,sondern entlang der Strecken entfaltet, die ganze Gemeinschaften verbinden.