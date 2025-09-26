VinFast's nächstes Kapitel
Europas grüne Transformation mit Bussen vorantreiben
Paris (ots/PRNewswire) - Als VinFast seinen VF 8 auf die europäischen Straßen
brachte, gefolgt vom kompakten VF 6, schien die Botschaft klar: Der
vietnamesische Automobilhersteller war bereit, an der Seite der europäischen
Verbraucher in die langwierige Transition des Kontinents hin zu nachhaltiger
Mobilität zu treten.
Aber es stellte sich heraus, dass Autos nur der Anfang waren. Während Europa auf
seine Klimaziele zusteuert, hat VinFast nun ein größeres, öffentlicheres Ziel
ins Visier genommen: Elektrobusse.
brachte, gefolgt vom kompakten VF 6, schien die Botschaft klar: Der
vietnamesische Automobilhersteller war bereit, an der Seite der europäischen
Verbraucher in die langwierige Transition des Kontinents hin zu nachhaltiger
Mobilität zu treten.
Aber es stellte sich heraus, dass Autos nur der Anfang waren. Während Europa auf
seine Klimaziele zusteuert, hat VinFast nun ein größeres, öffentlicheres Ziel
ins Visier genommen: Elektrobusse.
Ein nächster Schritt
Für VinFast ist der Übergang von Autos zu Bussen keine Richtungsänderung,
sondern eine Erweiterung der gleichen Vision. Indem das Unternehmen Elektrobusse
in seine Produktpalette aufnimmt, positioniert sich VinFast als Anbieter
umfassender Mobilität und kümmert sich nicht nur darum, wie sich Einzelpersonen
fortbewegen, sondern auch darum, wie ganze Städte atmen, pendeln und leben.
Die Entscheidung spiegelt eine Realität wider, die Europa gut kennt: Der
öffentliche Verkehr ist das pulsierende Herz des urbanen Lebens. Und da
politische Entscheidungsträger schneller auf Null-Emissions-Ziele hinarbeiten,
ist die Elektrifizierung von Bussen nicht mehr eine Frage von "ob", sondern
"wann".
Lektionen aus der Heimat
Dies ist kein Neuland für VinFast. In Vietnam hat das Unternehmen vor vier
Jahren seine erste emissionsfreie Buslinie gestartet.
Von der Produktion und den Betriebsabläufen bis hin zu Wartung und Service hat
VinFast ein vertikal integriertes System aufgebaut, das nun in den größten
Städten des Landes betrieben wird. Die Fabrik kann jährlich bis zu 2.000 Busse
produzieren, wobei jede Phase den CE-Zertifizierungsstandards entspricht.
Zum 31. März 2025, nach nur vier Jahren offizieller Betriebszeit, haben die
Elektrobusse von VinFast in Vietnam dazu beigetragen, 53.700 Tonnen
CO?-Emissionen zu reduzieren, was dem Pflanzen von 2,5 Millionen städtischen
Bäumen entspricht.
Warum Europa, warum jetzt
Mit den Straßen Europas, die sich auf eine umfassende Umstellung vorbereiten,
sieht das Unternehmen eine Chance, eine Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen
urbanen Mobilität des Kontinents zu spielen. Diese Strategie wird im Mittelpunkt
der Busworld Europe 2025 stehen, der wichtigsten Branchenmesse, die diesen
Oktober in Brüssel stattfindet. Dort wird VinFast seine Busse EB 8 und EB 12
vorstellen, vollständig elektrische Modelle, die dafür entwickelt wurden, die
strengsten EU-Standards zu erfüllen.
Der EB 12 hat bereits die UNECE- und CE-Zertifizierung erhalten. Mit Reichweiten
von bis zu 400 Kilometern, angetrieben von LFP-Batterien führender Anbieter und
ausgestattet mit Schnellladefähigkeit, sind die Busse für europäische Straßen
und Fahrpläne gebaut. An Bord finden die Passagiere WLAN, USB-Ladeanschlüsse und
fortschrittliche Luftfederungssysteme, die den Einstieg erleichtern. Die Fahrer
werden durch eine Reihe intelligenter Assistenzsysteme unterstützt, von
Blindspot-Warnungen bis hin zur Müdigkeitserkennung.
Eine nationale Marke mit globaler Reichweite
Außerhalb Vietnams wird VinFast und Vingroup oft als eine schnell aufsteigende
Erfolgsgeschichte eines Unternehmens dargestellt. Aber innerhalb Vietnams hat
diese Erzählung eine tiefere Bedeutung: Das Unternehmen wird als ein nationales
Projekt mit globalen Ambitionen betrachtet. Von Anfang an war VinFast nie als
bloßer Automobilhersteller gedacht. Es wurde als Symbol für den Ehrgeiz Vietnams
konzipiert, unter den weltweit führenden, technologisch fortschrittlichen und
einflussreichen Volkswirtschaften zu stehen.
Aus dieser Perspektive war der Eintritt in den europäischen Markt mit Autos nur
die halbe Mission. Busse repräsentieren eine tiefere Verbundenheit mit der
europäischen Identität.
Auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft
VinFast erwartet, dass seine Busse bis 2026 in Europa fahren werden. Während die
VF 6 und VF 8 die Tür zu europäischen Haushalten geöffnet haben, könnten die EB
8 und EB 12 das Unternehmen ins Herz der europäischen Städte bringen.
Der Übergang von Pkw zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist VinFasts Weg zu sagen,
dass die elektrische Transformation sowohl kollektiv als auch individuell sein
muss. Und in Europa, wo der Weg zu Null-Emissionen durch belebte Boulevards und
volle Bushaltestellen führt, setzt der vietnamesische Automobilhersteller
darauf, dass sich sein nächstes Kapitel nicht hinter dem Steuer eines Autos,
sondern entlang der Strecken entfaltet, die ganze Gemeinschaften verbinden.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783292/VinFast_bus.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfasts
-nachstes-kapitel-europas-grune-transformation-mit-bussen-vorantreiben-302568435
.html
Pressekontakt:
Thomas Maakestad,
Account Executive,
M +44 (0)7596 885356
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132297/6126354
OTS: VinFast
Für VinFast ist der Übergang von Autos zu Bussen keine Richtungsänderung,
sondern eine Erweiterung der gleichen Vision. Indem das Unternehmen Elektrobusse
in seine Produktpalette aufnimmt, positioniert sich VinFast als Anbieter
umfassender Mobilität und kümmert sich nicht nur darum, wie sich Einzelpersonen
fortbewegen, sondern auch darum, wie ganze Städte atmen, pendeln und leben.
Die Entscheidung spiegelt eine Realität wider, die Europa gut kennt: Der
öffentliche Verkehr ist das pulsierende Herz des urbanen Lebens. Und da
politische Entscheidungsträger schneller auf Null-Emissions-Ziele hinarbeiten,
ist die Elektrifizierung von Bussen nicht mehr eine Frage von "ob", sondern
"wann".
Lektionen aus der Heimat
Dies ist kein Neuland für VinFast. In Vietnam hat das Unternehmen vor vier
Jahren seine erste emissionsfreie Buslinie gestartet.
Von der Produktion und den Betriebsabläufen bis hin zu Wartung und Service hat
VinFast ein vertikal integriertes System aufgebaut, das nun in den größten
Städten des Landes betrieben wird. Die Fabrik kann jährlich bis zu 2.000 Busse
produzieren, wobei jede Phase den CE-Zertifizierungsstandards entspricht.
Zum 31. März 2025, nach nur vier Jahren offizieller Betriebszeit, haben die
Elektrobusse von VinFast in Vietnam dazu beigetragen, 53.700 Tonnen
CO?-Emissionen zu reduzieren, was dem Pflanzen von 2,5 Millionen städtischen
Bäumen entspricht.
Warum Europa, warum jetzt
Mit den Straßen Europas, die sich auf eine umfassende Umstellung vorbereiten,
sieht das Unternehmen eine Chance, eine Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen
urbanen Mobilität des Kontinents zu spielen. Diese Strategie wird im Mittelpunkt
der Busworld Europe 2025 stehen, der wichtigsten Branchenmesse, die diesen
Oktober in Brüssel stattfindet. Dort wird VinFast seine Busse EB 8 und EB 12
vorstellen, vollständig elektrische Modelle, die dafür entwickelt wurden, die
strengsten EU-Standards zu erfüllen.
Der EB 12 hat bereits die UNECE- und CE-Zertifizierung erhalten. Mit Reichweiten
von bis zu 400 Kilometern, angetrieben von LFP-Batterien führender Anbieter und
ausgestattet mit Schnellladefähigkeit, sind die Busse für europäische Straßen
und Fahrpläne gebaut. An Bord finden die Passagiere WLAN, USB-Ladeanschlüsse und
fortschrittliche Luftfederungssysteme, die den Einstieg erleichtern. Die Fahrer
werden durch eine Reihe intelligenter Assistenzsysteme unterstützt, von
Blindspot-Warnungen bis hin zur Müdigkeitserkennung.
Eine nationale Marke mit globaler Reichweite
Außerhalb Vietnams wird VinFast und Vingroup oft als eine schnell aufsteigende
Erfolgsgeschichte eines Unternehmens dargestellt. Aber innerhalb Vietnams hat
diese Erzählung eine tiefere Bedeutung: Das Unternehmen wird als ein nationales
Projekt mit globalen Ambitionen betrachtet. Von Anfang an war VinFast nie als
bloßer Automobilhersteller gedacht. Es wurde als Symbol für den Ehrgeiz Vietnams
konzipiert, unter den weltweit führenden, technologisch fortschrittlichen und
einflussreichen Volkswirtschaften zu stehen.
Aus dieser Perspektive war der Eintritt in den europäischen Markt mit Autos nur
die halbe Mission. Busse repräsentieren eine tiefere Verbundenheit mit der
europäischen Identität.
Auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft
VinFast erwartet, dass seine Busse bis 2026 in Europa fahren werden. Während die
VF 6 und VF 8 die Tür zu europäischen Haushalten geöffnet haben, könnten die EB
8 und EB 12 das Unternehmen ins Herz der europäischen Städte bringen.
Der Übergang von Pkw zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist VinFasts Weg zu sagen,
dass die elektrische Transformation sowohl kollektiv als auch individuell sein
muss. Und in Europa, wo der Weg zu Null-Emissionen durch belebte Boulevards und
volle Bushaltestellen führt, setzt der vietnamesische Automobilhersteller
darauf, dass sich sein nächstes Kapitel nicht hinter dem Steuer eines Autos,
sondern entlang der Strecken entfaltet, die ganze Gemeinschaften verbinden.
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783292/VinFast_bus.jpg
View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfasts
-nachstes-kapitel-europas-grune-transformation-mit-bussen-vorantreiben-302568435
.html
Pressekontakt:
Thomas Maakestad,
Account Executive,
M +44 (0)7596 885356
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132297/6126354
OTS: VinFast
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte