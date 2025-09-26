    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinFast Auto AktievorwärtsNachrichten zu VinFast Auto

    VinFast's nächstes Kapitel

    Europas grüne Transformation mit Bussen vorantreiben

    Paris (ots/PRNewswire) - Als VinFast seinen VF 8 auf die europäischen Straßen
    brachte, gefolgt vom kompakten VF 6, schien die Botschaft klar: Der
    vietnamesische Automobilhersteller war bereit, an der Seite der europäischen
    Verbraucher in die langwierige Transition des Kontinents hin zu nachhaltiger
    Mobilität zu treten.

    Aber es stellte sich heraus, dass Autos nur der Anfang waren. Während Europa auf
    seine Klimaziele zusteuert, hat VinFast nun ein größeres, öffentlicheres Ziel
    ins Visier genommen: Elektrobusse.

    Ein nächster Schritt

    Für VinFast ist der Übergang von Autos zu Bussen keine Richtungsänderung,
    sondern eine Erweiterung der gleichen Vision. Indem das Unternehmen Elektrobusse
    in seine Produktpalette aufnimmt, positioniert sich VinFast als Anbieter
    umfassender Mobilität und kümmert sich nicht nur darum, wie sich Einzelpersonen
    fortbewegen, sondern auch darum, wie ganze Städte atmen, pendeln und leben.

    Die Entscheidung spiegelt eine Realität wider, die Europa gut kennt: Der
    öffentliche Verkehr ist das pulsierende Herz des urbanen Lebens. Und da
    politische Entscheidungsträger schneller auf Null-Emissions-Ziele hinarbeiten,
    ist die Elektrifizierung von Bussen nicht mehr eine Frage von "ob", sondern
    "wann".

    Lektionen aus der Heimat

    Dies ist kein Neuland für VinFast. In Vietnam hat das Unternehmen vor vier
    Jahren seine erste emissionsfreie Buslinie gestartet.

    Von der Produktion und den Betriebsabläufen bis hin zu Wartung und Service hat
    VinFast ein vertikal integriertes System aufgebaut, das nun in den größten
    Städten des Landes betrieben wird. Die Fabrik kann jährlich bis zu 2.000 Busse
    produzieren, wobei jede Phase den CE-Zertifizierungsstandards entspricht.

    Zum 31. März 2025, nach nur vier Jahren offizieller Betriebszeit, haben die
    Elektrobusse von VinFast in Vietnam dazu beigetragen, 53.700 Tonnen
    CO?-Emissionen zu reduzieren, was dem Pflanzen von 2,5 Millionen städtischen
    Bäumen entspricht.

    Warum Europa, warum jetzt

    Mit den Straßen Europas, die sich auf eine umfassende Umstellung vorbereiten,
    sieht das Unternehmen eine Chance, eine Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen
    urbanen Mobilität des Kontinents zu spielen. Diese Strategie wird im Mittelpunkt
    der Busworld Europe 2025 stehen, der wichtigsten Branchenmesse, die diesen
    Oktober in Brüssel stattfindet. Dort wird VinFast seine Busse EB 8 und EB 12
    vorstellen, vollständig elektrische Modelle, die dafür entwickelt wurden, die
    strengsten EU-Standards zu erfüllen.

    Der EB 12 hat bereits die UNECE- und CE-Zertifizierung erhalten. Mit Reichweiten
    von bis zu 400 Kilometern, angetrieben von LFP-Batterien führender Anbieter und
    ausgestattet mit Schnellladefähigkeit, sind die Busse für europäische Straßen
    und Fahrpläne gebaut. An Bord finden die Passagiere WLAN, USB-Ladeanschlüsse und
    fortschrittliche Luftfederungssysteme, die den Einstieg erleichtern. Die Fahrer
    werden durch eine Reihe intelligenter Assistenzsysteme unterstützt, von
    Blindspot-Warnungen bis hin zur Müdigkeitserkennung.

    Eine nationale Marke mit globaler Reichweite

    Außerhalb Vietnams wird VinFast und Vingroup oft als eine schnell aufsteigende
    Erfolgsgeschichte eines Unternehmens dargestellt. Aber innerhalb Vietnams hat
    diese Erzählung eine tiefere Bedeutung: Das Unternehmen wird als ein nationales
    Projekt mit globalen Ambitionen betrachtet. Von Anfang an war VinFast nie als
    bloßer Automobilhersteller gedacht. Es wurde als Symbol für den Ehrgeiz Vietnams
    konzipiert, unter den weltweit führenden, technologisch fortschrittlichen und
    einflussreichen Volkswirtschaften zu stehen.

    Aus dieser Perspektive war der Eintritt in den europäischen Markt mit Autos nur
    die halbe Mission. Busse repräsentieren eine tiefere Verbundenheit mit der
    europäischen Identität.

    Auf dem Weg in eine gemeinsame Zukunft

    VinFast erwartet, dass seine Busse bis 2026 in Europa fahren werden. Während die
    VF 6 und VF 8 die Tür zu europäischen Haushalten geöffnet haben, könnten die EB
    8 und EB 12 das Unternehmen ins Herz der europäischen Städte bringen.

    Der Übergang von Pkw zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist VinFasts Weg zu sagen,
    dass die elektrische Transformation sowohl kollektiv als auch individuell sein
    muss. Und in Europa, wo der Weg zu Null-Emissionen durch belebte Boulevards und
    volle Bushaltestellen führt, setzt der vietnamesische Automobilhersteller
    darauf, dass sich sein nächstes Kapitel nicht hinter dem Steuer eines Autos,
    sondern entlang der Strecken entfaltet, die ganze Gemeinschaften verbinden.

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2783292/VinFast_bus.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vinfasts
    -nachstes-kapitel-europas-grune-transformation-mit-bussen-vorantreiben-302568435
    .html

    Pressekontakt:

    Thomas Maakestad,
    Account Executive,
    M +44 (0)7596 885356

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/132297/6126354
    OTS: VinFast


