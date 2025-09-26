    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Wirtschaft

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Börsen legen zu - Erleichterung über PCE-Deflator

    Wirtschaft - US-Börsen legen zu - Erleichterung über PCE-Deflator
    Foto: Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.247 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.644 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.503 Punkten 0,4 Prozent im Plus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Long
    42.687,80€
    Basispreis
    30,97
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49.900,00€
    Basispreis
    31,19
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Marktteilnehmer zeigten sich am Freitag erfreut über die Entwicklung des bevorzugten Inflationsmaßes der Federal Reserve. Die PCE-Kerninflationsrate ohne Nachrungsmittel und Energie blieb im August wie im Vormonat konstant bei 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die US-Inflation bleibt also hartnäckig, aber immerhin steigt sie nicht weiter an. Anleger können damit auf weitere vorsichtige Leitzinssenkungen der Zentralbank hoffen.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war unterdessen am Freitagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1705 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8543 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.766 US-Dollar gezahlt (+0,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 103,43 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 69,75 US-Dollar, das waren 33 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-Börsen legen zu - Erleichterung über PCE-Deflator Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.247 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der …