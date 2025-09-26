Iyuno erweitert Niederlassung in São Paulo, um das globale Netzwerk zu stärken und die Kreativität zu inspirieren

BURBANK, Calif., 25.September 2025 /PRNewswire/ -- Iyuno bereitet sich darauf vor, ein neu gestaltetes Studio in São Paulo zu enthüllen, in dem Dolby Atmos-Räume auf verspielte Designdetails und versteckte Ostereier treffen und globale Standards mit dem kreativen Geist des brasilianischen Teams verschmelzen.

Die 1.355 Quadratmeter große Anlage reiht sich in die jüngsten Renovierungen in den USA und Mexiko ein und verbindet modernste Technologie mit dem innovativen und einladenden Geist von Iyuno Brasilien.

Die Anlage in São Paulo verfügt nun über 8 hochmoderne Aufnahmeräume, 2 Mischräume, von denen einer für Dolby Atmos ausgestattet ist, und 2 QC-Räume, die durch ein Höchstmaß an Qualität und Sicherheit unterstützt werden. Neben der Technologie wurde der Raum so gestaltet, dass er kreativ und einladend wirkt: Die Inneneinrichtung ist von der einzigartigen und lebendigen brasilianischen Kultur inspiriert.

"Als Teil unseres globalen Netzwerks stärkt diese Investition die Fähigkeit von Iyuno, erstklassige Synchronisationsdienste in ganz Amerika und darüber hinaus anzubieten", sagte Chris Carey, EVP, Americas Operations. "Brasilien ist seit langem als wichtiges Drehkreuz für Synchronisation und kreative Talente bekannt, und diese Expansion zeigt das anhaltende Engagement von Iyuno zur Unterstützung des brasilianischen Synchronisationsmarktes."

"Dieses Studio wurde mit Blick auf unser Talent gebaut. Von den kreativen Akzenten im Raum bis hin zum Dolby Atmos-Mischraum ist jedes Detail so gestaltet, dass es inspiriert und gleichzeitig den höchsten internationalen Standards entspricht", sagt Wendel Bezerra, Country Manager Brasilien. "Wir wollen, dass sich jedes Talent, das durch unsere Türen kommt, wertgeschätzt und motiviert fühlt und bereit ist, seine beste Leistung zu erbringen."

Für Iyuno Brazil geht es bei der Renovierung nicht nur um mehr Platz, sondern auch darum, die innovative, einladende Kultur des Teams weiter auszubauen, Talenten ein besseres Zuhause zu geben und dafür zu sorgen, dass die Geschichten bei den Zuschauern auf der ganzen Welt mehr Anklang finden.

