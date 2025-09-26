UnionPay erweitert Akzeptanz in Europa und wird nun in über 90 % der europäischen Länder und Regionen akzeptiert

Madrid (ots/PRNewswire) - UnionPay International ("UPI") gab heute bedeutende

Fortschritte beim Aufbau einer nahtlosen Zahlungsumgebung in ganz Europa

bekannt. Das Unternehmen bietet seine Dienste nun in über 90 % der europäischen

Länder und Regionen an und bietet sowohl Einheimischen als auch internationalen

Reisenden sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten.



Die Präsenz von UnionPay in Europa deckt die wichtigsten Zahlungsszenarien ab:

Mehr als 80 % der Händler akzeptieren seine Karten an POS-Terminals, und mehr

als sechs Millionen Händler unterstützen kontaktlose Zahlungen mit UnionPay

QuickPass, darunter öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Hotels, Supermärkte

und Ticketverkäufe für Touristenattraktionen. Seit 2025 haben sich die

QuickPass-Transaktionen in mehreren europäischen Märkten mehr als verdoppelt,

was die zunehmende Akzeptanz bei Nutzern und Händlern widerspiegelt.





Große Einzelhandels- und Gastronomieunternehmen haben UnionPay in ihreDienstleistungen integriert. Die Duty-Free-Shops an europäischen Flughäfen, dieGaleries Lafayette in Frankreich, Harrods in Großbritannien, El Corte Inglés inSpanien und neun Premium-Outlets von Value Retail akzeptieren alleUnionPay-Karten, und die meisten von ihnen akzeptieren auch mobile Zahlungen mitUnionPay. Auch Gastronomiebetriebe - von gehobenen Restaurants bis hin zuFast-Food-Ketten und Cafés - unterstützen die Marke, während globaleHotelgruppen wie Four Seasons, Shangri-La und Park Hyatt UnionPay-Zahlungen inihren wichtigsten europäischen Häusern anbieten. Durch die Partnerschaft mitDojo können UnionPay-Karteninhaber bei über 110.000 britischen Händlern, vorallem im Gastgewerbe, bezahlen.Im Reise- und Tourismusbereich ist UnionPay mittlerweile unverzichtbar geworden:Es ist in städtische und interurbane Verkehrssysteme sowie inAutovermietungsdienste in Deutschland, Spanien und Italien integriert. BeliebteAttraktionen wie das London Eye, Disneyland Paris und die Sagrada Família inBarcelona ermöglichen es Besuchern ebenfalls, Tickets online mit UnionPay-Kartenzu kaufen. Rund 40.000 Selecta-Automaten in ganz Europa akzeptieren UnionPay.Die lokale Ausgabe von UnionPay in Europa vertieft seine Präsenz weiter: Übereine Million Karten wurden in 13 Ländern ausgegeben, darunter Serbien, Italienund Spanien. Einwohner in Spanien, Frankreich, Deutschland und anderenEWR-Märkten können über die "Yi An"-App PecunPay UnionPay-Karten beantragen, dieim gesamten europäischen Netzwerk von UnionPay sowie in 183 Ländern und Regionenweltweit verwendet werden können und mit Weixin Pay (international auch alsWeChat Pay bekannt) und Alipay für QR-Code-Transaktionen kompatibel sind, waseuropäischen Reisenden in China bequeme Zahlungen ermöglicht.Da China sich zu einem der beliebtesten Reiseziele für europäische Touristenentwickelt (unterstützt durch mehr visumfreie Abkommen und Direktflüge),verbessert das "Project Excellence" von UPI die Bequemlichkeit von Zahlungen imInbound-Bereich. Die weit verbreitete Akzeptanz von UnionPay in China sowieSteuerrückerstattungsdienste direkt auf UnionPay-Karten in wichtigen Städten wiePeking, Guangzhou, Chengdu und Nanjing sorgen für reibungsloseZahlungserfahrungen für europäische Besucher.Diese robuste Infrastruktur kommt beiden Seiten zugute: Sie dient den täglichenund reisebezogenen Bedürfnissen der europäischen Einwohner und ziehtgleichzeitig globale UnionPay-Karteninhaber - darunter eine schnell wachsendeZahl chinesischer Touristen - zu europäischen Händlern. UnionPay führt weiterhinexklusive Angebote mit lokalen Händlern und chinesischen Emittenten ein, um dieAusgaben anzukurbeln.Über Europa hinaus wurden Hunderte Millionen UnionPay-Karten in 83 Ländern undRegionen ausgegeben, was den grenzüberschreitenden Reise- und Handelsverkehrweltweit stärkt.View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unionpay-erweitert-akzeptanz-in-europa-und-wird-nun-in-uber-90--der-europaischen-lander-und-regionen-akzeptiert-302568520.htmlPressekontakt:oushuting@unionpayintl.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114064/6126359OTS: UnionPay International