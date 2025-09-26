UnionPay erweitert Akzeptanz in Europa und wird nun in über 90 % der europäischen Länder und Regionen akzeptiert
Madrid (ots/PRNewswire) - UnionPay International ("UPI") gab heute bedeutende
Fortschritte beim Aufbau einer nahtlosen Zahlungsumgebung in ganz Europa
bekannt. Das Unternehmen bietet seine Dienste nun in über 90 % der europäischen
Länder und Regionen an und bietet sowohl Einheimischen als auch internationalen
Reisenden sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten.
Die Präsenz von UnionPay in Europa deckt die wichtigsten Zahlungsszenarien ab:
Mehr als 80 % der Händler akzeptieren seine Karten an POS-Terminals, und mehr
als sechs Millionen Händler unterstützen kontaktlose Zahlungen mit UnionPay
QuickPass, darunter öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Hotels, Supermärkte
und Ticketverkäufe für Touristenattraktionen. Seit 2025 haben sich die
QuickPass-Transaktionen in mehreren europäischen Märkten mehr als verdoppelt,
was die zunehmende Akzeptanz bei Nutzern und Händlern widerspiegelt.
Große Einzelhandels- und Gastronomieunternehmen haben UnionPay in ihre
Dienstleistungen integriert. Die Duty-Free-Shops an europäischen Flughäfen, die
Galeries Lafayette in Frankreich, Harrods in Großbritannien, El Corte Inglés in
Spanien und neun Premium-Outlets von Value Retail akzeptieren alle
UnionPay-Karten, und die meisten von ihnen akzeptieren auch mobile Zahlungen mit
UnionPay. Auch Gastronomiebetriebe - von gehobenen Restaurants bis hin zu
Fast-Food-Ketten und Cafés - unterstützen die Marke, während globale
Hotelgruppen wie Four Seasons, Shangri-La und Park Hyatt UnionPay-Zahlungen in
ihren wichtigsten europäischen Häusern anbieten. Durch die Partnerschaft mit
Dojo können UnionPay-Karteninhaber bei über 110.000 britischen Händlern, vor
allem im Gastgewerbe, bezahlen.
Im Reise- und Tourismusbereich ist UnionPay mittlerweile unverzichtbar geworden:
Es ist in städtische und interurbane Verkehrssysteme sowie in
Autovermietungsdienste in Deutschland, Spanien und Italien integriert. Beliebte
Attraktionen wie das London Eye, Disneyland Paris und die Sagrada Família in
Barcelona ermöglichen es Besuchern ebenfalls, Tickets online mit UnionPay-Karten
zu kaufen. Rund 40.000 Selecta-Automaten in ganz Europa akzeptieren UnionPay.
Die lokale Ausgabe von UnionPay in Europa vertieft seine Präsenz weiter: Über
eine Million Karten wurden in 13 Ländern ausgegeben, darunter Serbien, Italien
und Spanien. Einwohner in Spanien, Frankreich, Deutschland und anderen
EWR-Märkten können über die "Yi An"-App PecunPay UnionPay-Karten beantragen, die
im gesamten europäischen Netzwerk von UnionPay sowie in 183 Ländern und Regionen
weltweit verwendet werden können und mit Weixin Pay (international auch als
WeChat Pay bekannt) und Alipay für QR-Code-Transaktionen kompatibel sind, was
europäischen Reisenden in China bequeme Zahlungen ermöglicht.
Da China sich zu einem der beliebtesten Reiseziele für europäische Touristen
entwickelt (unterstützt durch mehr visumfreie Abkommen und Direktflüge),
verbessert das "Project Excellence" von UPI die Bequemlichkeit von Zahlungen im
Inbound-Bereich. Die weit verbreitete Akzeptanz von UnionPay in China sowie
Steuerrückerstattungsdienste direkt auf UnionPay-Karten in wichtigen Städten wie
Peking, Guangzhou, Chengdu und Nanjing sorgen für reibungslose
Zahlungserfahrungen für europäische Besucher.
Diese robuste Infrastruktur kommt beiden Seiten zugute: Sie dient den täglichen
und reisebezogenen Bedürfnissen der europäischen Einwohner und zieht
gleichzeitig globale UnionPay-Karteninhaber - darunter eine schnell wachsende
Zahl chinesischer Touristen - zu europäischen Händlern. UnionPay führt weiterhin
exklusive Angebote mit lokalen Händlern und chinesischen Emittenten ein, um die
Ausgaben anzukurbeln.
Über Europa hinaus wurden Hunderte Millionen UnionPay-Karten in 83 Ländern und
Regionen ausgegeben, was den grenzüberschreitenden Reise- und Handelsverkehr
weltweit stärkt.
Pressekontakt:
oushuting@unionpayintl.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114064/6126359
OTS: UnionPay International
Pressekontakt:
oushuting@unionpayintl.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114064/6126359
OTS: UnionPay International
