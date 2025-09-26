UnionPay erweitert Akzeptanz in Europa und wird nun in über 90 % der europäischen Länder und Regionen akzeptiert

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTencent AktievorwärtsNachrichten zu Tencent
    Madrid (ots/PRNewswire) - UnionPay International ("UPI") gab heute bedeutende
    Fortschritte beim Aufbau einer nahtlosen Zahlungsumgebung in ganz Europa
    bekannt. Das Unternehmen bietet seine Dienste nun in über 90 % der europäischen
    Länder und Regionen an und bietet sowohl Einheimischen als auch internationalen
    Reisenden sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten.

    Die Präsenz von UnionPay in Europa deckt die wichtigsten Zahlungsszenarien ab:
    Mehr als 80 % der Händler akzeptieren seine Karten an POS-Terminals, und mehr
    als sechs Millionen Händler unterstützen kontaktlose Zahlungen mit UnionPay
    QuickPass, darunter öffentliche Verkehrsmittel, Restaurants, Hotels, Supermärkte
    und Ticketverkäufe für Touristenattraktionen. Seit 2025 haben sich die
    QuickPass-Transaktionen in mehreren europäischen Märkten mehr als verdoppelt,
    was die zunehmende Akzeptanz bei Nutzern und Händlern widerspiegelt.

    Große Einzelhandels- und Gastronomieunternehmen haben UnionPay in ihre
    Dienstleistungen integriert. Die Duty-Free-Shops an europäischen Flughäfen, die
    Galeries Lafayette in Frankreich, Harrods in Großbritannien, El Corte Inglés in
    Spanien und neun Premium-Outlets von Value Retail akzeptieren alle
    UnionPay-Karten, und die meisten von ihnen akzeptieren auch mobile Zahlungen mit
    UnionPay. Auch Gastronomiebetriebe - von gehobenen Restaurants bis hin zu
    Fast-Food-Ketten und Cafés - unterstützen die Marke, während globale
    Hotelgruppen wie Four Seasons, Shangri-La und Park Hyatt UnionPay-Zahlungen in
    ihren wichtigsten europäischen Häusern anbieten. Durch die Partnerschaft mit
    Dojo können UnionPay-Karteninhaber bei über 110.000 britischen Händlern, vor
    allem im Gastgewerbe, bezahlen.

    Im Reise- und Tourismusbereich ist UnionPay mittlerweile unverzichtbar geworden:
    Es ist in städtische und interurbane Verkehrssysteme sowie in
    Autovermietungsdienste in Deutschland, Spanien und Italien integriert. Beliebte
    Attraktionen wie das London Eye, Disneyland Paris und die Sagrada Família in
    Barcelona ermöglichen es Besuchern ebenfalls, Tickets online mit UnionPay-Karten
    zu kaufen. Rund 40.000 Selecta-Automaten in ganz Europa akzeptieren UnionPay.

    Die lokale Ausgabe von UnionPay in Europa vertieft seine Präsenz weiter: Über
    eine Million Karten wurden in 13 Ländern ausgegeben, darunter Serbien, Italien
    und Spanien. Einwohner in Spanien, Frankreich, Deutschland und anderen
    EWR-Märkten können über die "Yi An"-App PecunPay UnionPay-Karten beantragen, die
    im gesamten europäischen Netzwerk von UnionPay sowie in 183 Ländern und Regionen
    weltweit verwendet werden können und mit Weixin Pay (international auch als
    WeChat Pay bekannt) und Alipay für QR-Code-Transaktionen kompatibel sind, was
    europäischen Reisenden in China bequeme Zahlungen ermöglicht.

    Da China sich zu einem der beliebtesten Reiseziele für europäische Touristen
    entwickelt (unterstützt durch mehr visumfreie Abkommen und Direktflüge),
    verbessert das "Project Excellence" von UPI die Bequemlichkeit von Zahlungen im
    Inbound-Bereich. Die weit verbreitete Akzeptanz von UnionPay in China sowie
    Steuerrückerstattungsdienste direkt auf UnionPay-Karten in wichtigen Städten wie
    Peking, Guangzhou, Chengdu und Nanjing sorgen für reibungslose
    Zahlungserfahrungen für europäische Besucher.

    Diese robuste Infrastruktur kommt beiden Seiten zugute: Sie dient den täglichen
    und reisebezogenen Bedürfnissen der europäischen Einwohner und zieht
    gleichzeitig globale UnionPay-Karteninhaber - darunter eine schnell wachsende
    Zahl chinesischer Touristen - zu europäischen Händlern. UnionPay führt weiterhin
    exklusive Angebote mit lokalen Händlern und chinesischen Emittenten ein, um die
    Ausgaben anzukurbeln.

    Über Europa hinaus wurden Hunderte Millionen UnionPay-Karten in 83 Ländern und
    Regionen ausgegeben, was den grenzüberschreitenden Reise- und Handelsverkehr
    weltweit stärkt.

