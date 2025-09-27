DeFi Technologies gibt die Preisgestaltung für eine überzeichnete registrierte Direktemission im Wert von 100 Millionen US-Dollar bekannt

TORONTO, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag mit mehreren renommierten institutionellen Investoren unter der Führung von Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY) abgeschlossen hat. Gemäß der Vereinbarung haben sich diese Investoren bereit erklärt, insgesamt 45.662.101 Stammaktien und Optionsscheine zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 2,19 US-Dollar pro Aktie und drei Viertel eines Optionsscheins zu erwerben.

Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 2,63 US-Dollar pro Aktie, was einer Prämie von 120 % gegenüber dem Ausgabepreis entspricht. Sie sind sofort nach Ausgabe ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum, vorbehaltlich einer Vorfälligkeitsklausel, die sich nach dem Kursanstieg der Aktie und anderen Faktoren richtet.

Das Angebot wird voraussichtlich am 26. September 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Cboe Canada Exchange und der Benachrichtigung der Nasdaq Capital Market Exchange.

Joseph Gunnar & Co., LLC fungiert als exklusiver Platzierungsagent im Zusammenhang mit dem Angebot.

Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US-Dollar vor Abzug der Vermittlungsgebühren und anderer geschätzter Emissionskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich der Finanzierung des Betriebskapitals, zu verwenden.

Das Angebot erfolgt gemäß dem Kurzprospekt der Gesellschaft vom 4. September 2025 (der „Basisprospekt"), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, sowie der entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 (die „Registrierungserklärung") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC") gemäß dem US/Kanada-Multijurisdiktions-Registrierungsverfahren (US/Canada Multijurisdictional Disclosure System) („MJDS") eingereicht hat.