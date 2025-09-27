SUNMI wird zum Google Android Enterprise Gold Partner ernannt und erhält die AER-Zertifizierung - und setzt damit einen globalen Maßstab für intelligente Geräte für geschäftliche Anwendungen
SINGAPUR, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten für geschäftliche Anwendungen, hat mit der Anerkennung durch Google einen doppelten Meilenstein erreicht. Das Unternehmen wurde offiziell zum Google Android Enterprise Gold Partner ernannt und ist damit der erste auf Unternehmen fokussierte Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum, der diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig hat SUNMIs Flaggschiff unter den mobilen Kassenterminals, das SUNMI L3, die Google Android Enterprise Recommended (AER) Zertifizierung erhalten. Diese beiden international anerkannten Zertifizierungen festigen die Führungsposition von SUNMI im globalen Android-Unternehmensökosystem. Sie demonstrieren auch die erstklassige Expertise des Unternehmens in den Bereichen technologische Innovation, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und unternehmensgerechte Serviceleistungen und setzen einen neuen globalen Standard für vernetzte Geräte für den Einzelhandel. Mit dieser Anerkennung reiht sich SUNMI in die Reihe der von Google anerkannten globalen Technologieführer ein.
Die beiden Zertifizierungen bieten einen Mehrwert für Unternehmen: Neue Maßstäbe für Sicherheit, Effizienz und Gesamtbetriebskosten
In globalen Szenarien – einschließlich grenzüberschreitendem E-Commerce und intelligentem Einzelhandel - schaffen die Doppelzertifizierung von SUNMI messbare Vorteile für Unternehmenskunden.
- Sichere Bereitstellung mit nur einem Klick: Auf der Google Android Enterprise-Plattform aufbauend, können Kunden SUNMI-Geräte nahtlos über internationale Niederlassungen hinweg konfigurieren und verwalten und so Unternehmensdaten schützen und gleichzeitig die Privatsphäre wahren.
- Zukunftssichere Investitionen: Die von Google garantierten Android-Versionen und Sicherheitspatch-Updates verlängern den Lebenszyklus von Hardware-Implementierungen und sorgen für eine höhere Rendite der Unternehmensinvestitionen.
Technologieführerschaft: Von der Einhaltung der Vorschriften zu den Auswirkungen in der realen Welt
- Führende Produkte: Als VRE-zertifizierte mobile BIoT-POS-Lösung setzt der SUNMI L3 einen Maßstab, dem weitere SUNMI-Produkte folgen werden. Diese Leistung geht über die Basiskompatibilität hinaus und zeigt, dass die Technik von SUNMI speziell für die Anforderungen hochwertiger globaler Anwendungen entwickelt wurde.
- Globale Normen: Innerhalb des Android-Ökosystems für Unternehmen hat SUNMI die Spitzenposition in der Branche erreicht.
Der Erhalt der Google Gold Partner-Zertifizierung bestätigt nicht nur die Technologieführerschaft von SUNMI, sondern stellt auch einen wichtigen Meilenstein in der globalen Strategie des Unternehmens dar. Frank Yuan, Leiter der Produktabteilung bei SUNMI, erklärte: „Die zweifache Zertifizierung ist das Ergebnis von SUNMIs „Technologie + Szenario"-Strategie. Wir werden unsere Zusammenarbeit mit Google weiter vertiefen, um die digitale Transformation in Branchen wie dem Einzelhandel und der Gastronomie zu beschleunigen und SUNMI als Partner der Wahl für Unternehmen weltweit weiter zu positionieren." Für Unternehmenskunden bietet SUNMI weiterhin erstklassige Produkte und eine umfassende Android-Unternehmensplattform an.
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2081156/sunmi_Logo.jpg
