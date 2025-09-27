SUNMI wird zum Google Android Enterprise Gold Partner ernannt und erhält die AER-Zertifizierung - und setzt damit einen globalen Maßstab für intelligente Geräte für geschäftliche Anwendungen

SINGAPUR, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- SUNMI, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten für geschäftliche Anwendungen, hat mit der Anerkennung durch Google einen doppelten Meilenstein erreicht. Das Unternehmen wurde offiziell zum Google Android Enterprise Gold Partner ernannt und ist damit der erste auf Unternehmen fokussierte Anbieter im asiatisch-pazifischen Raum, der diese Auszeichnung erhält. Gleichzeitig hat SUNMIs Flaggschiff unter den mobilen Kassenterminals, das SUNMI L3, die Google Android Enterprise Recommended (AER) Zertifizierung erhalten. Diese beiden international anerkannten Zertifizierungen festigen die Führungsposition von SUNMI im globalen Android-Unternehmensökosystem. Sie demonstrieren auch die erstklassige Expertise des Unternehmens in den Bereichen technologische Innovation, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und unternehmensgerechte Serviceleistungen und setzen einen neuen globalen Standard für vernetzte Geräte für den Einzelhandel. Mit dieser Anerkennung reiht sich SUNMI in die Reihe der von Google anerkannten globalen Technologieführer ein.

Die beiden Zertifizierungen bieten einen Mehrwert für Unternehmen: Neue Maßstäbe für Sicherheit, Effizienz und Gesamtbetriebskosten