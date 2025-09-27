Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 39/25
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 39/25, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
RWE
Performance KW 39/25: +6,21 %
DAX Top 1
E.ON
Performance KW 39/25: +3,66 %
DAX Top 2
BMW
Performance KW 39/25: +2,83 %
DAX Top 3
Hannover Rueck
Performance KW 39/25: +2,29 %
DAX Top 4
Rheinmetall
Performance KW 39/25: +2,19 %
DAX Top 5
Siemens Healthineers
Performance KW 39/25: -5,07 %
DAX Flop 1
Heidelberg Materials
Performance KW 39/25: -5,09 %
DAX Flop 2
Porsche Holding SE
Performance KW 39/25: -5,60 %
DAX Flop 3
Symrise
Performance KW 39/25: -5,72 %
DAX Flop 4
Daimler Truck Holding
Performance KW 39/25: -8,61 %
DAX Flop 5
AIXTRON
Performance KW 39/25: +11,58 %
TecDAX Top 1
HENSOLDT
Performance KW 39/25: +9,81 %
TecDAX Top 2
CANCOM SE
Performance KW 39/25: +4,18 %
TecDAX Top 3
Nordex
Performance KW 39/25: +3,89 %
TecDAX Top 4
TeamViewer
Performance KW 39/25: +2,81 %
TecDAX Top 5
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 39/25: -4,79 %
TecDAX Flop 1
Siemens Healthineers
Performance KW 39/25: -5,07 %
TecDAX Flop 2
Sartorius Vz.
Performance KW 39/25: -5,20 %
TecDAX Flop 3
SMA Solar Technology
Performance KW 39/25: -5,68 %
TecDAX Flop 4
PNE
Performance KW 39/25: -7,42 %
TecDAX Flop 5
Apple
Performance KW 39/25: +7,19 %
Dow Jones Top 1
IBM
Performance KW 39/25: +6,69 %
Dow Jones Top 2
Johnson & Johnson
Performance KW 39/25: +2,87 %
Dow Jones Top 3
Unitedhealth Group
Performance KW 39/25: +2,46 %
Dow Jones Top 4
Boeing
Performance KW 39/25: +1,85 %
Dow Jones Top 5
Procter & Gamble
Performance KW 39/25: -3,06 %
Dow Jones Flop 1
Merck & Co
Performance KW 39/25: -3,80 %
Dow Jones Flop 2
Nike (B)
Performance KW 39/25: -3,87 %
Dow Jones Flop 3
Amgen
Performance KW 39/25: -4,29 %
Dow Jones Flop 4
Amazon
Performance KW 39/25: -4,95 %
Dow Jones Flop 5
Intel
Performance KW 39/25: +17,15 %
US Tech 100 Top 1
Marvell Technology
Performance KW 39/25: +11,55 %
US Tech 100 Top 2
Electronic Arts
Performance KW 39/25: +11,53 %
US Tech 100 Top 3
Xcel Energy
Performance KW 39/25: +9,43 %
US Tech 100 Top 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 39/25: +8,28 %
US Tech 100 Top 5
Keurig Dr Pepper
Performance KW 39/25: -6,37 %
US Tech 100 Flop 1
Micron Technology
Performance KW 39/25: -7,05 %
US Tech 100 Flop 2
Axon Enterprise
Performance KW 39/25: -7,45 %
US Tech 100 Flop 3
Shopify
Performance KW 39/25: -7,94 %
US Tech 100 Flop 4
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Performance KW 39/25: -11,32 %
US Tech 100 Flop 5
Enel
Performance KW 39/25: +3,45 %
E-Stoxx 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 39/25: +3,18 %
E-Stoxx 50 Top 2
Banco Santander
Performance KW 39/25: +3,04 %
E-Stoxx 50 Top 3
Iberdrola
Performance KW 39/25: +2,90 %
E-Stoxx 50 Top 4
BMW
Performance KW 39/25: +2,83 %
E-Stoxx 50 Top 5
Hermes International
Performance KW 39/25: -3,33 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Bayer
Performance KW 39/25: -3,57 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Sanofi
Performance KW 39/25: -4,06 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Compagnie de Saint-Gobain
Performance KW 39/25: -4,52 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 39/25: -4,73 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Swiss Re
Performance KW 39/25: +3,76 %
SMI Top 1
Swiss Life Holding
Performance KW 39/25: +2,34 %
SMI Top 2
ABB
Performance KW 39/25: +1,29 %
SMI Top 3
Novartis
Performance KW 39/25: +1,15 %
SMI Top 4
Swisscom
Performance KW 39/25: +0,70 %
SMI Top 5
Sika
Performance KW 39/25: -4,97 %
SMI Flop 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 39/25: -5,99 %
SMI Flop 2
Partners Group Holding
Performance KW 39/25: -6,65 %
SMI Flop 3
Sonova Holding
Performance KW 39/25: -7,66 %
SMI Flop 4
Amrize
Performance KW 39/25: -8,73 %
SMI Flop 5
Raiffeisen Bank International
Performance KW 39/25: +3,09 %
ATX Top 1
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 39/25: +2,62 %
ATX Top 2
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 39/25: +2,33 %
ATX Top 3
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 39/25: +2,29 %
ATX Top 4
voestalpine
Performance KW 39/25: +2,29 %
ATX Top 5
Erste Group Bank
Performance KW 39/25: -1,06 %
ATX Flop 1
DO & CO
Performance KW 39/25: -1,12 %
ATX Flop 2
PORR
Performance KW 39/25: -2,21 %
ATX Flop 3
Wienerberger
Performance KW 39/25: -2,48 %
ATX Flop 4
STRABAG
Performance KW 39/25: -3,80 %
ATX Flop 5
JD.com Registered (A)
Performance KW 39/25: +27,27 %
Hang Seng Top 1
Midea Group (H)
Performance KW 39/25: +12,41 %
Hang Seng Top 2
WH Group
Performance KW 39/25: +10,00 %
Hang Seng Top 3
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 39/25: +6,86 %
Hang Seng Top 4
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 39/25: +6,45 %
Hang Seng Top 5
Hang Lung Properties
Performance KW 39/25: -6,15 %
Hang Seng Flop 1
China Mengniu Dairy
Performance KW 39/25: -6,55 %
Hang Seng Flop 2
Zhongsheng Group Holdings
Performance KW 39/25: -6,67 %
Hang Seng Flop 3
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 39/25: -8,76 %
Hang Seng Flop 4
Sun Hung Kai Properties
Performance KW 39/25: -17,07 %
Hang Seng Flop 5
