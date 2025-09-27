Zum letzten Septemberwochenende fallen bei NORMA die Preise zum dritten Mal in nur zwei Wochen / Kundinnen und Kunden sparen bis zu 20 Prozent (FOTO)

Nürnberg (ots) -



Alle guten Dinge sind drei! Genau aus diesem Grund senkt NORMA zum dritten Mal

innerhalb von nur zwei Wochen die Preise auf Butter. Damit wird für Kundinnen

und Kunden des Lebensmittel-Händlers jeder Back-Moment, jedes

Frühstücks-Brötchen und jedes Koch-Erlebnis ein Stück günstiger: Denn Butter

ist der Allrounder in der Küche und bei NORMA ab sofort noch günstiger zu

haben. Die Bayerische Bio-Süßrahm-Butter der Eigenmarke BIO SONNE kostet jetzt

in der 250-Gramm-Packung nur noch 2,79 Euro. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen

schon einmal reduziert wurde, sparen Kundinnen und Kunden jetzt insgesamt gut

20 Prozent. Insgesamt finden Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt sechs

Butterartikel bei NORMA zu dauerhaft günstigen Preisen.



Zusätzlich gibt der Discounter auch bei beliebten Pommes-Produkten

Preisvorteile weiter: Fünf Artikel von POTATO MASTER - darunter Wedges,

Kroketten und Wellenpommes - kosten ab sofort 20 Cent pro Packung weniger. Der

Sparvorteil für Kundinnen und Kunden beläuft sich auf bis zu elf Prozent.







dass das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" mehr als ein bloßer Slogan ist. Es

ist ein Versprechen an die Kundinnen und Kunden des Discounters, stets die

besten Angebote auf dem Markt zu bekommen.



Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen

je nach Verfügbarkeit):



BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g

Bislang: 2,99 EUR

Jetzt: 2,79 EUR



LANDFEIN Original Irische Butter 250 g

Bislang: 2,49 EUR

Jetzt: 2,29 EUR



POTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 g

Bislang: 2,49 EUR

Jetzt: 2,29 EUR



POTATO MASTER Pommes Frites 1.000 g

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,49 EUR



POTATO MASTER Wellenpommes 1.000 g

Bislang: 1,69 EUR

Jetzt: 1,49 EUR



POTATO MASTER Kroketten / Rösti Ecken 750 g

Bislang: 1,79 EUR

Jetzt: 1,59 EUR



POTATO MASTER Wedges 750 g

Bislang: 1,79 EUR

Jetzt: 1,59 EUR



Über NORMA:

Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,

Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am

Markt.



Pressekontakt:



Katja Heck

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG

Leiterin Kommunikation und Werbung

Manfred-Roth-Straße 7

D-90766 Fürth

mailto:k.heck@norma-online.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6126436

OTS: NORMA





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Norma Group Verbindungstechnik - IPO am 8. April NORMA Group -1,20 % Aktie 43 Aufrufe heute sw1975 gestern 13:31

Mit der dritten Preissenkung innerhalb weniger Wochen macht NORMA deutlich,dass das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" mehr als ein bloßer Slogan ist. Esist ein Versprechen an die Kundinnen und Kunden des Discounters, stets diebesten Angebote auf dem Markt zu bekommen.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungenje nach Verfügbarkeit):BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURLANDFEIN Original Irische Butter 250 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURPOTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,29 EURPOTATO MASTER Pommes Frites 1.000 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURPOTATO MASTER Wellenpommes 1.000 gBislang: 1,69 EURJetzt: 1,49 EURPOTATO MASTER Kroketten / Rösti Ecken 750 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,59 EURPOTATO MASTER Wedges 750 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,59 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen amMarkt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthmailto:k.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6126436OTS: NORMA