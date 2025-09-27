    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Zum letzten Septemberwochenende fallen bei NORMA die Preise zum dritten Mal in nur zwei Wochen / Kundinnen und Kunden sparen bis zu 20 Prozent (FOTO)

    Nürnberg (ots) -

    Alle guten Dinge sind drei! Genau aus diesem Grund senkt NORMA zum dritten Mal
    innerhalb von nur zwei Wochen die Preise auf Butter. Damit wird für Kundinnen
    und Kunden des Lebensmittel-Händlers jeder Back-Moment, jedes
    Frühstücks-Brötchen und jedes Koch-Erlebnis ein Stück günstiger: Denn Butter
    ist der Allrounder in der Küche und bei NORMA ab sofort noch günstiger zu
    haben. Die Bayerische Bio-Süßrahm-Butter der Eigenmarke BIO SONNE kostet jetzt
    in der 250-Gramm-Packung nur noch 2,79 Euro. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen
    schon einmal reduziert wurde, sparen Kundinnen und Kunden jetzt insgesamt gut
    20 Prozent. Insgesamt finden Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt sechs
    Butterartikel bei NORMA zu dauerhaft günstigen Preisen.

    Zusätzlich gibt der Discounter auch bei beliebten Pommes-Produkten
    Preisvorteile weiter: Fünf Artikel von POTATO MASTER - darunter Wedges,
    Kroketten und Wellenpommes - kosten ab sofort 20 Cent pro Packung weniger. Der
    Sparvorteil für Kundinnen und Kunden beläuft sich auf bis zu elf Prozent.

    Mit der dritten Preissenkung innerhalb weniger Wochen macht NORMA deutlich,
    dass das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" mehr als ein bloßer Slogan ist. Es
    ist ein Versprechen an die Kundinnen und Kunden des Discounters, stets die
    besten Angebote auf dem Markt zu bekommen.

    Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
    je nach Verfügbarkeit):

    BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g
    Bislang: 2,99 EUR
    Jetzt: 2,79 EUR

    LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
    Bislang: 2,49 EUR
    Jetzt: 2,29 EUR

    POTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 g
    Bislang: 2,49 EUR
    Jetzt: 2,29 EUR

    POTATO MASTER Pommes Frites 1.000 g
    Bislang: 1,69 EUR
    Jetzt: 1,49 EUR

    POTATO MASTER Wellenpommes 1.000 g
    Bislang: 1,69 EUR
    Jetzt: 1,49 EUR

    POTATO MASTER Kroketten / Rösti Ecken 750 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,59 EUR

    POTATO MASTER Wedges 750 g
    Bislang: 1,79 EUR
    Jetzt: 1,59 EUR

    Über NORMA:
    Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
    Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
    Markt.

    Pressekontakt:

    Katja Heck
    NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
    Leiterin Kommunikation und Werbung
    Manfred-Roth-Straße 7
    D-90766 Fürth
    mailto:k.heck@norma-online.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/6126436
    OTS: NORMA


