Pommes und Butter deutlich günstiger
Zum letzten Septemberwochenende fallen bei NORMA die Preise zum dritten Mal in nur zwei Wochen / Kundinnen und Kunden sparen bis zu 20 Prozent (FOTO)
Alle guten Dinge sind drei! Genau aus diesem Grund senkt NORMA zum dritten Mal
innerhalb von nur zwei Wochen die Preise auf Butter. Damit wird für Kundinnen
und Kunden des Lebensmittel-Händlers jeder Back-Moment, jedes
Frühstücks-Brötchen und jedes Koch-Erlebnis ein Stück günstiger: Denn Butter
ist der Allrounder in der Küche und bei NORMA ab sofort noch günstiger zu
haben. Die Bayerische Bio-Süßrahm-Butter der Eigenmarke BIO SONNE kostet jetzt
in der 250-Gramm-Packung nur noch 2,79 Euro. Nachdem sie erst vor wenigen Tagen
schon einmal reduziert wurde, sparen Kundinnen und Kunden jetzt insgesamt gut
20 Prozent. Insgesamt finden Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt sechs
Butterartikel bei NORMA zu dauerhaft günstigen Preisen.
Zusätzlich gibt der Discounter auch bei beliebten Pommes-Produkten
Preisvorteile weiter: Fünf Artikel von POTATO MASTER - darunter Wedges,
Kroketten und Wellenpommes - kosten ab sofort 20 Cent pro Packung weniger. Der
Sparvorteil für Kundinnen und Kunden beläuft sich auf bis zu elf Prozent.
dass das Unternehmensmotto "Mehr fürs Geld" mehr als ein bloßer Slogan ist. Es
ist ein Versprechen an die Kundinnen und Kunden des Discounters, stets die
besten Angebote auf dem Markt zu bekommen.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen
je nach Verfügbarkeit):
BIO SONNE Bayerische Bio-Süßrahm-Butter 250 g
Bislang: 2,99 EUR
Jetzt: 2,79 EUR
LANDFEIN Original Irische Butter 250 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
POTATO MASTER Kartoffeltaschen 600 g
Bislang: 2,49 EUR
Jetzt: 2,29 EUR
POTATO MASTER Pommes Frites 1.000 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
POTATO MASTER Wellenpommes 1.000 g
Bislang: 1,69 EUR
Jetzt: 1,49 EUR
POTATO MASTER Kroketten / Rösti Ecken 750 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
POTATO MASTER Wedges 750 g
Bislang: 1,79 EUR
Jetzt: 1,59 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,
Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am
Markt.
