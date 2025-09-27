Historische Neubewertung für Silber läuft. Silberpreis vor gigantischer Rallye

Während Gold die 4.000 US-Dollar anpeilt, hat Silber ganz klar die 50 US-Dollar ins Visier genommen. Die Marke von 50 US-Dollar besitzt bekanntlich den Nimbus der Unerreichbarkeit. Was könnte passieren, sollte der Silberpreis tatsächlich die 50 US-Dollar erreichen? Knallt es dann erst richtig? Oder bricht der Silberpreis mit dem Erreichen der 50 US-Dollar ein? Die Vehemenz der Preisrallye und die aktuelle Gemengelage lässt eigentlich nur ein Szenario zu…

Der Wahnsinn findet seine Fortsetzung. Silber beendete die Handelswoche oberhalb von 46 US-Dollar. Die fulminante Bewegungsdynamik lässt sogar Gold „alt aussehen“. Obgleich die abgelaufene Handelswoche auch für Gold nicht hätte viel besser laufen können. Gold lässt keinen Zweifel daran aufkommen, wohin die Reise gehen wird. Die 4.000 US-Dollar sind das erklärte Reiseziel des Edelmetalls.

Gold-Silber-Ratio - Momentum kippt in Richtung Silber

Gold beendete die Handelswoche bei 3.768 US-Dollar und Silber bei 46,1 US-Dollar. Die Gold-Silber-Ratio liegt somit entsprechend bei 81,7. Das ist zwar noch immer weit vom langfristig relevanten Ratio-Wert von 60 entfernt, dennoch zeigt die jüngste Entwicklung, dass das Momentum in Richtung Silber kippt. Zum Vergleich. Zum Zeitpunkt der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle bewegte sich das Ratio bei 85,5. Anders ausgedrückt: Silber entwickelt sich derzeit deutlich dynamischer als Gold.

Charttechnik weist den Weg

Silber macht aus charttechnischer Sicht einen exzellenten Eindruck. Mit dem Ausbruch über die 35 US-Dollar löste Silber eine ansteigende Dreiecksformation auf. Für Silber gab es daraufhin einen kräftigen Preisschub. Die Aufwärtsbewegung beschleunigte sich. Der Ausbruch über die 40 US-Dollar war die nächste weitreichende Weichenstellung.

Zusammengefasst - Etwas Gewaltiges rollt an

Greenback-Schwäche und die Suche nach sicheren Häfen (Stichwort „drohender Shutdown in den USA“) sind nur zwei bedeutende Preistreiber für Silber. Das Momentum ist gewaltig. Es klingt abgedroschen, aber die Hausse nährt die Hausse. Silber ist auf dem besten Weg, die Marke von 50 US-Dollar anzulaufen. Es zeichnet sich zudem mehr und mehr ab, dass die 50 US-Dollar womöglich nur eine Zwischenstation darstellen.

Die Musik spielt aktuell im Edelmetallbereich. Während Aktienindizes, wie Dax, S&P 500 und auch Nasdaq 100, zunehmend fragiler wirken, ist das Ende der Aufwärtsbewegungen bei Gold und Silber noch nicht abzusehen. Die Aktien der Silberproduzenten, so zum Beispiel die Aktien von Pan American Silver und Hecla Mining, sind weiterhin aussichtsreiche Alternativen zu den hochbewerteten Tech-Aktien.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

