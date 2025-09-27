Ausstellung „Weltgedächtnis, Vision des Friedens" wird in Athen eröffnet

Unter dem Titel „World Memory, Vision of Peace - The Path of Peaceful Development in Urban Memory" (Weltgedächtnis, Vision des Friedens - Der Weg der friedlichen Entwicklung im städtischen Gedächtnis) untersucht die Ausstellung, wie Nanjing und Athen - zwei alte Städte, die während des Zweiten Weltkriegs verwüstet wurden - in den Jahrzehnten danach wieder aufgebaut wurden und den Frieden als Teil ihrer bürgerlichen Identität annahmen.

ATHEN, Griechenland, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von CICC: Am Donnerstag wurde in der Halle 7 der Zappeion-Halle in Athen eine Ausstellung über das Massaker von Nanjing 1937 eröffnet. Es ist das erste Mal, dass die chinesische Gedenkstätte, die der Tragödie gewidmet ist, ihre Archive nach Griechenland bringt. Die Ausstellung wird bis zum 30. September zu sehen sein.

Mehr als 100 Gäste nahmen an der Eröffnungszeremonie teil, darunter der chinesische Botschafter in Griechenland, Fang Qiu, der stellvertretende Gouverneur der Region Attika, Giorgos Vlachos, der stellvertretende Bürgermeister von Athen für Stadtpolizei und öffentliche Räume, Thomas Georgiadis; Marianthi Kafetzi, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats des Olympia- und Nachlasskomitees der Zappeion-Halle; Nikos Koukis, Präsident der Hellenic Foundation for Culture; Chloe Balla, Vorsitzende des Chinesisch-Griechischen Zentrums für Interkulturellen Dialog; Theodora Riga, Präsidentin der Corfu Port Authority S.A. und Präsidentin von MedCruise; und George Xiradakis, Präsident der Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping.

Lieder des Friedens

Die Zeremonie wurde mit Auftritten von Kinderchören aus beiden Ländern eröffnet. Griechische Studenten sangen „If All the Children of the World" und „Hands Like These", während der chinesische Chor „Let the World Be Filled with Love" vortrug.

Die Organisatoren sagten, die Performance symbolisiere das Thema der Ausstellung. „China und Griechenland sind alte Zivilisationen, die durch schmerzhafte Erinnerungen an den Krieg verbunden sind. Indem wir uns an die Geschichte erinnern und die Wahrheit schützen, können wir den Frieden bewahren und die menschliche Zivilisation schützen."

Führende Politiker rufen zum Dialog auf

In seiner Ansprache bezeichnete Botschafter Fang die Veranstaltung als „einen Dialog zwischen zwei großen Zivilisationen". Er fügte hinzu: „Gemeinsam müssen wir die Wahrheit der Geschichte bewahren, das Erbe des Friedens verteidigen und zum Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit beitragen."