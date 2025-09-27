GAC führt seine Marke und neue Fahrzeuge in Portugal ein und setzt damit einen neuen Meilenstein auf seinem Weg durch Europa

Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Enthüllung des ersten europäischen Modells, des AION V, durch einen innovativen Spannvorhang, der enthüllt wurde. Der AION V erfüllt mit seinen Produktschwerpunkten Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Komfort genau die Bedürfnisse der europäischen Familie nach hochwertiger Elektromobilität.

CASCAIS, Portugal, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- GAC hat kürzlich eine Einführungsveranstaltung im Schloss Chrismina in Cascais, Portugal, abgehalten, bei der die Marke GAC und die erste Serie von AION-Fahrzeugen offiziell auf dem portugiesischen Markt eingeführt wurden. Portugal ist der zweite Markt in Europa, auf dem GAC offiziell an den Start geht und den dortigen Verbrauchern ein neues Reiseerlebnis bietet, das exquisite Handwerkskunst und zukunftsweisende Technologie verbindet.

Was die Sicherheitsleistung betrifft, so hat das Fahrzeug das E-NCAP-Zertifikat 2025 mit fünf Sternen erhalten und ist mit dem Magazin-Batterie-System der zweiten Generation ausgestattet, das einen hohen Sicherheitsstandard erreicht, der Schüsse verhindert. Was die Leistung betrifft, so reicht die Reichweite sowohl für den täglichen Pendlerverkehr als auch für Langstreckenfahrten, während die Schnellladefunktion die Reichweitenangst effektiv lindert und die Reiseeffizienz erheblich verbessert. Das intelligente und komfortable Erlebnis umfasst ein fortschrittliches intelligentes Cockpit und Fahrassistenzfunktionen, die das Fahren einfacher und beruhigender machen. Das Design des AION V zeichnet sich durch die auffälligen „Cyber Dragon Claw"-LED-Scheinwerfer und die fließenden Karosserielinien mit bündig abschließenden Türgriffen aus, die ein zukunftsorientiertes, sportliches Aussehen mit moderner Funktionalität verbinden. Der geräumige Innenraum und die komfortablen Sitze berücksichtigen die Anforderungen von Familienreisen und bieten sowohl im Alltag als auch auf langen Fahrten ein komfortables Erlebnis. Die Passagiere profitieren von einem 14,6-Zoll-Touchscreen und einem Gepäckraumvolumen von bis zu 978 Litern.

Die Markteinführung zog die Aufmerksamkeit der portugiesischen Medien, prominenter Persönlichkeiten und wichtiger Partner auf sich. Sie alle erlebten den AION V bei einer dynamischen Testfahrt entlang der malerischen Küstenstraße N247, um sich auf von der dynamischen Leistung, dem präzisen Handling und dem Fahrkomfort der AION Fahrzeuge zu überzeugen. Die Einführungsveranstaltung in Portugal war ein wichtiger Meilenstein für GAC INTERNATIONAL beim Eintritt in den europäischen Markt.

Während der Veranstaltung gab GAC den Einführungspreis des AION V in Portugal bekannt: bis zu 29.990 € zuzüglich Mehrwertsteuer (IVA). Die Einführung des AION V in Portugal markiert nicht nur den Eintritt von GAC in den nationalen Markt, sondern unterstreicht auch das anhaltende Engagement der Marke, die elektrische und nachhaltige Mobilität in ganz Europa voranzutreiben.

