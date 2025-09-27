DeFi Technologies gibt den Abschluss eines registrierten Direktangebots in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNasdaq Inc. Aktie AktievorwärtsNachrichten zu Nasdaq Inc. Aktie
    Toronto (ots/PRNewswire) - Nasdaq: DEFT | CBOE CA: DEFI | GR: R9B

    DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
    DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
    zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("
    DeFi ") überbrückt, freut sich, bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes
    Direktangebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das " Angebot ")
    abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bei mehreren namhaften institutionellen
    Investoren platziert, darunter Hauptinvestor Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY). Im
    Rahmen des Angebots haben diese Investoren insgesamt 45.662.101 Stammaktien und
    Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem
    kombinierten Kaufpreis von 2,19 US$ pro Stammaktie und drei Viertel eines
    Warrants erworben.

    Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 2,63 US$ pro Stammaktie, was 120 %
    des Angebotspreises entspricht (ein Aufschlag von 20 %), kann sofort nach der
    Ausgabe ausgeübt werden und läuft drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab,
    vorbehaltlich einer Beschleunigungsfunktion, die auf der Steigerung des
    Aktienkurses und anderen Faktoren basiert.

    Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US$ vor Abzug
    der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten. Das
    Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots unter anderem für die
    Erweiterung seines Angebots an börsengehandelten Produkten (" ETP "), für
    weitere Transaktionen im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten, der
    Kreditvergabe und des Einsatzes zu verwenden, Mittel für potenzielle
    Akquisitionsmöglichkeiten bereitzustellen und kürzlich angekündigte
    Geschäftsinitiativen zu finanzieren, die mit seiner Wachstumsstrategie
    übereinstimmen.

    Joseph Gunnar & Co, LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent in Verbindung
    mit dem Angebot.

    Das Angebot erfolgte im Rahmen des Kurzprospekts des Unternehmens vom 29. August
    2025 (" Base Shelf Prospectus "), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
    allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und der
    entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 (" Registration
    Statement ") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der U.S.
    Securities and Exchange Commission (" SEC ") im Rahmen des U.S./Canada
    Multijurisdictional Disclosure System (" MJDS ") eingereicht wurde. Das Angebot
    erfolgte ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags (" Nachtrag ") zum Base
    Shelf Prospectus, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada
    und bei der SEC als Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem
