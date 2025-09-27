DeFi Technologies gibt den Abschluss eines registrierten Direktangebots in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt

Toronto (ots/PRNewswire) - Nasdaq: DEFT | CBOE CA: DEFI | GR: R9B



DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:

DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke

zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("

DeFi ") überbrückt, freut sich, bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes

Direktangebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das " Angebot ")

abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bei mehreren namhaften institutionellen

Investoren platziert, darunter Hauptinvestor Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY). Im

Rahmen des Angebots haben diese Investoren insgesamt 45.662.101 Stammaktien und

Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem

kombinierten Kaufpreis von 2,19 US$ pro Stammaktie und drei Viertel eines

Warrants erworben.



Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 2,63 US$ pro Stammaktie, was 120 %

des Angebotspreises entspricht (ein Aufschlag von 20 %), kann sofort nach der

Ausgabe ausgeübt werden und läuft drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab,

vorbehaltlich einer Beschleunigungsfunktion, die auf der Steigerung des

Aktienkurses und anderen Faktoren basiert.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nasdaq Stock Market Inc! Short 93,91€ 0,55 × 13,59 Zum Produkt Long 80,76€ 0,58 × 12,89 Zum Produkt