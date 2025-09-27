DeFi Technologies gibt den Abschluss eines registrierten Direktangebots in Höhe von 100 Millionen US-Dollar bekannt
Toronto (ots/PRNewswire) - Nasdaq: DEFT | CBOE CA: DEFI | GR: R9B
DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("
DeFi ") überbrückt, freut sich, bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes
Direktangebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das " Angebot ")
abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bei mehreren namhaften institutionellen
Investoren platziert, darunter Hauptinvestor Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY). Im
Rahmen des Angebots haben diese Investoren insgesamt 45.662.101 Stammaktien und
Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem
kombinierten Kaufpreis von 2,19 US$ pro Stammaktie und drei Viertel eines
Warrants erworben.
Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 2,63 US$ pro Stammaktie, was 120 %
des Angebotspreises entspricht (ein Aufschlag von 20 %), kann sofort nach der
Ausgabe ausgeübt werden und läuft drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab,
vorbehaltlich einer Beschleunigungsfunktion, die auf der Steigerung des
Aktienkurses und anderen Faktoren basiert.
DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:
DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke
zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("
DeFi ") überbrückt, freut sich, bekanntzugeben, dass es sein zuvor angekündigtes
Direktangebot in Höhe von 100 Millionen US-Dollar (das " Angebot ")
abgeschlossen hat. Das Angebot wurde bei mehreren namhaften institutionellen
Investoren platziert, darunter Hauptinvestor Galaxy Digital (Nasdaq: GLXY). Im
Rahmen des Angebots haben diese Investoren insgesamt 45.662.101 Stammaktien und
Warrants zum Kauf von bis zu weiteren 34.246.577 Stammaktien zu einem
kombinierten Kaufpreis von 2,19 US$ pro Stammaktie und drei Viertel eines
Warrants erworben.
Jeder Warrant hat einen Ausübungspreis von 2,63 US$ pro Stammaktie, was 120 %
des Angebotspreises entspricht (ein Aufschlag von 20 %), kann sofort nach der
Ausgabe ausgeübt werden und läuft drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab,
vorbehaltlich einer Beschleunigungsfunktion, die auf der Steigerung des
Aktienkurses und anderen Faktoren basiert.
Anzeige
Präsentiert von
Der Bruttoerlös für das Unternehmen beläuft sich auf 100.000.000 US$ vor Abzug
der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten. Das
Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots unter anderem für die
Erweiterung seines Angebots an börsengehandelten Produkten (" ETP "), für
weitere Transaktionen im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten, der
Kreditvergabe und des Einsatzes zu verwenden, Mittel für potenzielle
Akquisitionsmöglichkeiten bereitzustellen und kürzlich angekündigte
Geschäftsinitiativen zu finanzieren, die mit seiner Wachstumsstrategie
übereinstimmen.
Joseph Gunnar & Co, LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent in Verbindung
mit dem Angebot.
Das Angebot erfolgte im Rahmen des Kurzprospekts des Unternehmens vom 29. August
2025 (" Base Shelf Prospectus "), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und der
entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 (" Registration
Statement ") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (" SEC ") im Rahmen des U.S./Canada
Multijurisdictional Disclosure System (" MJDS ") eingereicht wurde. Das Angebot
erfolgte ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags (" Nachtrag ") zum Base
Shelf Prospectus, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada
und bei der SEC als Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem
der Gebühren für den Platzierungsagenten und anderer Angebotskosten. Das
Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots unter anderem für die
Erweiterung seines Angebots an börsengehandelten Produkten (" ETP "), für
weitere Transaktionen im Bereich des Handels mit digitalen Vermögenswerten, der
Kreditvergabe und des Einsatzes zu verwenden, Mittel für potenzielle
Akquisitionsmöglichkeiten bereitzustellen und kürzlich angekündigte
Geschäftsinitiativen zu finanzieren, die mit seiner Wachstumsstrategie
übereinstimmen.
Joseph Gunnar & Co, LLC fungierte als exklusiver Platzierungsagent in Verbindung
mit dem Angebot.
Das Angebot erfolgte im Rahmen des Kurzprospekts des Unternehmens vom 29. August
2025 (" Base Shelf Prospectus "), der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in
allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht wurde, und der
entsprechenden Registrierungserklärung auf Formular F-10 (" Registration
Statement ") (Aktenzeichen 333-290048), die von der Gesellschaft bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (" SEC ") im Rahmen des U.S./Canada
Multijurisdictional Disclosure System (" MJDS ") eingereicht wurde. Das Angebot
erfolgte ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags (" Nachtrag ") zum Base
Shelf Prospectus, der bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada
und bei der SEC als Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens gemäß dem
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte