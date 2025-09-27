STL vertieft Partnerschaft mit Netomnia zur Beschleunigung des zukunftsfähigen Glasfaserausbaus in Großbritannien

MUMBAI und LONDON, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- STL (NSE: STLTECH), ein führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen, hat seine langjährige Partnerschaft mit Netomnia, dem zweitgrößten alternativen Netzbetreiber (Alt-Net) in Großbritannien, erweitert. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen fortschrittliche optische Lösungen, die das kapitaleffiziente, zukunftsfähige Vollglasfasernetz von Netomnia in ganz Großbritannien unterstützen.

Netomnia setzt ein natives XGS-PON-Vollfasernetz mit 10 Gbit/s ein, das auf Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt ist. Zusammen mit YouFibre und brsk bedient Netomnia jetzt 2,8 Millionen versorgbare und rund 400.000 angeschlossene Einheiten. Mit einer jährlichen Ausbaurate von einer Million Einheiten ist Netomnia auf dem besten Weg, bis Ende 2025 drei Millionen nutzbare Einheiten zu erreichen und strebt bis Ende 2027 fünf Millionen an.

Mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Region, einer robusten globalen Lieferkette und einem starken Ethos der Zusammenarbeit mit seinen Kunden spielt STL weiterhin eine Schlüsselrolle bei der schnellen und effizienten Netzinstallation von Netomnia.

Mit dieser neuen, mehrjährigen Partnerschaft wird STL Netomnia nun End-to-End-FTTH-Konnektivitätslösungen anbieten, die sowohl Glasfaserkabel als auch optische Konnektivitätslösungen für schnellere FTTX-Rollouts umfassen. Die Glasfaserkabellösungen von STL bieten eine beeindruckende durchschnittliche Flächenreduzierung von rund 20 %, verbessern die Kanalnutzung und die Blasleistung und reduzieren gleichzeitig den Materialverbrauch und den CO2-Fußabdruck. Durch die Integration dieser Spitzentechnologien hilft STL Netomnia dabei, die Installationsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken.

„Wir bauen ein kompromissloses Vollglasfasernetz für die zukünftigen Bedürfnisse Großbritanniens", sagt Jeremy Chelot, Group CEO, Netomnia, YouFibre und brsk. „Um schnell und in großem Umfang liefern zu können, sind wir auf Partner angewiesen, die mit uns gemeinsam innovativ tätig sind. Die Technologie von STL und der Ansatz der gemeinsamen Entwicklung helfen uns dabei, ein zuverlässiges, zukunftssicheres Netz aufzubauen, das für alles, was als nächstes kommt, gerüstet ist."

Rahul Puri, CEO, Optical Networking Business, STL, kommentiert dies wie folgt: „Unsere Partnerschaft mit Netomnia ist wirklich etwas Besonderes und ein Beweis dafür, was wir erreichen können, wenn wir mit einer gemeinsamen Vision zusammenkommen. Wir freuen uns unglaublich auf die Reise, die wir mit Netomnia antreten werden. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft mitgestalten, mitinnovieren und eine vernetzte, effiziente und transformative Zukunft gestalten."

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein weltweit führendes Unternehmen für optische und digitale Lösungen und bietet fortschrittliche Angebote für den Aufbau von 5G-, ländlichen, FTTx-, Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzen. Mehr erfahren , Kontakt , stl.tech | Twitter | LinkedIn | YouTube

Informationen zu Netomnia

Netomnia ist ein Glasfaser-Vorleistungsunternehmen und Betreiber des viertgrößten Vollglasfasernetzes in Großbritannien. Mit einem ehrgeizigen Ausbauplan, der bis 2027 die Versorgung von fünf Millionen Einheiten vorsieht und mit über 1,6 Milliarden Pfund finanziert wird, bauen wir ein kompromissloses, kapitaleffizientes Glasfasernetz auf, das schon heute die Innovationen von morgen ermöglicht. Das Netomnia- Netz ist der Ort, an dem das leistungsstärkste Internet zu finden ist, das die Möglichkeiten für Unternehmen und Gemeinden in ganz Großbritannien neu definiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.netomnia.com

