Raytron Automotive Thermal Imaging integriert von BYD zur Verbesserung der Sicherheit beim Nachtfahren im Yangwang U8L

YANTAI, China, 27. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Revolution des intelligenten Fahrens beschleunigt die Einführung von Sensoren in Kraftfahrzeugen. Einst ein Luxusmerkmal, entwickelt sich die Wärmebildtechnik im Automobilbereich zunehmend zu einem unverzichtbaren Sicherheitsstandard, insbesondere bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (NEVs). Raytron, ein weltweit führender Anbieter von Infrarot-Wärmebildtechnik, hat in Zusammenarbeit mit BYD ein fortschrittliches Infrarot-Nachtsichtsystem für das renommierte Modell Yangwang U8L entwickelt und unterstreicht damit das Versprechen des Fahrzeugs, „Sicherheit auf höchstem Niveau" zu bieten.

Sichtbarkeit bei jedem Wetter

Im Gegensatz zu optischen Sensoren erfasst die Automobil-Wärmebildkamera von Raytron die Wärmestrahlung aller Objekte oberhalb des absoluten Nullpunkts. Dadurch kann man trotz Sichtbehinderungen wie dichtem Nebel, Regen, Dunst und Sandstürmen klar sehen und hat auch dann gute Sicht, wenn es am wichtigsten ist.

Robuste Blendungsunterdrückung

Das Nachtsichtsystem von Raytron verfügt über leistungsstarke Blendschutzfunktionen, die auch bei plötzlichen Lichtveränderungen, wie beim Ein- und Ausfahren aus Tunneln oder bei Gegenlicht, eine stabile Bildgebung gewährleisten und so das Risiko einer vorübergehenden Blendung des Fahrers wirksam reduzieren.

300 m lange Erfassungsreichweite

Mit einer erweiterten Erfassungsreichweite von bis zu 300 Metern erkennt das Nachtsichtsystem für Fahrzeuge Fußgänger, Tiere oder Hindernisse weit außerhalb der Reichweite der Scheinwerfer und verschafft Ihnen so selbst bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn wertvolle zusätzliche Reaktionszeit.

Das Fahren bei Nacht, insbesondere bei Regen, war aufgrund meiner Hornhautverkrümmung stets ein Problem, erklärte ein Sprecher von BYD bei der Vorstellung des U8L. Das Infrarot-Nachtsichtsystem des Yangwange U8L ist eine echte Neuerung. Es zeigt den Fahrern nicht nur die Straße, sondern macht auch sichtbar, was in der Dunkelheit verborgen ist, und verwandelt so eine stressige Fahrt in eine sichere Reise.

Die Automobil-Wärmebildkamera von Raytron hat sich in der Massenproduktion bei führenden OEMs bewährt.

Die Automobil-Wärmebildkameras von Raytron sind marktführend und werden in der Branche in den meisten Serienfahrzeugmodellen eingesetzt. Die Wärmebildtechnologie erhöht die Sicherheit in Fahrzeugen führender OEMs wie BYD (Yangwang U8/U8L, Fangchengbao Bao8), Geely (Zeekr 9X, LEVC L380) und Great Wall Motors (Tank 500/400).

Über Personenkraftwagen hinaus sind die Infrarot-Wärmebildlösungen von Raytron von entscheidender Bedeutung für Nutz- und Spezialfahrzeuge, wobei die Partnerschaft auf Weichai, Lovol, KARGOBOT und andere führende Hersteller ausgeweitet wurde. In rauen Bergbauumgebungen, die durch schlechte Beleuchtung und hohe Staubkonzentrationen gekennzeichnet sind, bieten die Automobil-Wärmebildkameras von Raytron eine klare Sicht für Schwerlast-Bergbau-Lkw und verbessern so die Betriebssicherheit.

