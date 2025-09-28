    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRABAG AktievorwärtsNachrichten zu STRABAG

    Wirtschaft

    Strabag-Vorstand kritisiert Bürokratie auf dem Bau

    Wirtschaft - Strabag-Vorstand kritisiert Bürokratie auf dem Bau
    Foto: Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wien (dts Nachrichtenagentur) - Hohe bürokratische Auflagen bremsen nach Ansicht von Jörg Rösler, Vorstand beim Bauunternehmen Strabag, den Bau von Straßen und Wohnungen aus.

    "Das `Monster` der überbordenden Bürokratie, wie unser Bundeskanzler es nennt, ist Realität", sagte Rösler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn eine marode Brücke ersetzt werden soll, muss ein neues Planfeststellungsverfahren stattfinden, obwohl das Ergebnis von vornherein klar ist. Das ist absurd."

    Rösler verwies zudem auf zahlreiche Einspruchsmöglichkeiten von Bürgern, Gemeinden und Verbänden. "All das kostet wahnsinnig viel Zeit und Kapazitäten", sagte er. Der Strabag-Manager kritisierte, dass bisher erst 594 Kommunen digitale Bauanträge nutzten. "Und von 16 Bundesländern machen sechs ihre eigene Sache. Das können Sie niemandem erklären", sagte Rösler.

    Bei Infrastrukturprojekten benötige man 85 Prozent der Zeit für die Genehmigungsphase, 15 Prozent dagegen für den Bau, erklärte er. "Um schneller zu werden, müssen sämtliche Prozesse beschleunigt werden. Das gilt beim Straßen- wie beim Wohnungsbau", forderte Rösler.

    Verfasst von Redaktion dts
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
