Wirtschaft
Strabag-Vorstand kritisiert Bürokratie auf dem Bau
Foto: Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Wien (dts Nachrichtenagentur) - Hohe bürokratische Auflagen bremsen nach Ansicht von Jörg Rösler, Vorstand beim Bauunternehmen Strabag, den Bau von Straßen und Wohnungen aus.
"Das `Monster` der überbordenden Bürokratie, wie unser Bundeskanzler es nennt, ist Realität", sagte Rösler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn eine marode Brücke ersetzt werden soll, muss ein neues Planfeststellungsverfahren stattfinden, obwohl das Ergebnis von vornherein klar ist. Das ist absurd."
"Das `Monster` der überbordenden Bürokratie, wie unser Bundeskanzler es nennt, ist Realität", sagte Rösler dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wenn eine marode Brücke ersetzt werden soll, muss ein neues Planfeststellungsverfahren stattfinden, obwohl das Ergebnis von vornherein klar ist. Das ist absurd."
Anzeige
Präsentiert von
Rösler verwies zudem auf zahlreiche Einspruchsmöglichkeiten von Bürgern, Gemeinden und Verbänden. "All das kostet wahnsinnig viel Zeit und Kapazitäten", sagte er. Der Strabag-Manager kritisierte, dass bisher erst 594 Kommunen digitale Bauanträge nutzten. "Und von 16 Bundesländern machen sechs ihre eigene Sache. Das können Sie niemandem erklären", sagte Rösler.
Bei Infrastrukturprojekten benötige man 85 Prozent der Zeit für die Genehmigungsphase, 15 Prozent dagegen für den Bau, erklärte er. "Um schneller zu werden, müssen sämtliche Prozesse beschleunigt werden. Das gilt beim Straßen- wie beim Wohnungsbau", forderte Rösler.
Bei Infrastrukturprojekten benötige man 85 Prozent der Zeit für die Genehmigungsphase, 15 Prozent dagegen für den Bau, erklärte er. "Um schneller zu werden, müssen sämtliche Prozesse beschleunigt werden. Das gilt beim Straßen- wie beim Wohnungsbau", forderte Rösler.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu STRABAG - A0M23V - AT000000STR1
Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRABAG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Blume71 schrieb 13.06.25, 18:53
EQS-News: STRABAG SE / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlungmitdiskutieren »
STRABAG SE: Dividendenbekanntmachung
13.06.2025 / 14:50 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
STRABAG SE
Villach
Dividendenbekanntmachung
ISIN: AT000000STR1
In der am 13.6.2025 abgehaltenen 21. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE wurde für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer Dividende von € 2,50 je (dividendenberechtigter) Stückaktie beschlossen.
Die Aktien der STRABAG SE werden ab Mittwoch, 18.6.2025, ex Dividende 2024 gehandelt. Der Nachweisstichtag für die Dividende („Record Date“) ist Donnerstag, der 19.6.2025. Am Zahltag, also am 24.6.2025, wird für jede Inhaberaktie ein Wertrecht mit der ISIN AT0000A3MQR9 bei der Depotbank der jeweiligen Aktionärin bzw. des jeweiligen Aktionärs eingebucht, welches den Anspruch auf Bezug der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 verbrieft. Das Wertrecht berechtigt ab dem 24.6.2025 zum Bezug der Dividende, Zug-um-Zug gegen Übertragung des Wertrechts an die Raiffeisen Bank International AG, FN 122119m, Am Stadtpark 9, 1030 Wien als bestellte Zahlstelle gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
1. Dividendenzahlung
Jedes Wertrecht verbrieft den Anspruch auf die von der 21. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE, FN 88983h, Triglavstraße 9, 9500 Villach („STRABAG“) beschlossene Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 2,50 je dividendenberechtigter Aktie. Dividenden werden unverzinst ausbezahlt.
Die bestellte Zahlstelle ist Raiffeisen Bank International AG, FN 122119m, Am Stadtpark 9, 1030 Wien („Zahlstelle“). Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der STRABAG und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Wertrecht- Inhaberinnen und -Inhabern. Es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Wertrecht-Inhaberinnen und -Inhabern begründet.
Die Zahlstelle zahlt die Dividende Zug-um-Zug gegen Übertragung des Wertrechts an die depotführende Bank des Wertrecht-Inhabers bzw. der -Inhaberin. Die Zahlung ist zudem mit der Entscheidung des Vorstands der STRABAG gemäß Punkt 2 (für MKAO Rasperia Trading Limited) zur Auszahlung einer Dividende bzw. der Bestätigung gemäß Punkt 3 (für alle anderen Aktionäre) bedingt.
Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.
Die Dividendenzahlung erfolgt durch die Zahlstelle unter der Voraussetzung, dass die STRABAG die von den depotführenden Banken der Wertrechte-Inhaberinnen und -Inhaber ausgestellten Bestätigungen genehmigt und der Zahlstelle die erforderlichen Beträge für die Zahlung der Dividende, einschließlich Spesenvergütung gemäß Punkt 5, rechtzeitig und vollständig zur Verfügung gestellt hat.
Die Gesellschaft behält sich ausdrücklich vor, die Modalitäten der Dividendenauszahlung zu ändern.
2. Entscheidung des Vorstands der STRABAG SE zur Auszahlung an MKAO Rasperia Trading Limited
Eine Auszahlung der Dividende soll an MESCHDUNARODNAJA KOMPANIJA AKZIONERNOE OBSCHTSCHESTWO „RASPERIA TRADING LIMITED“, [MKAO „Rasperia Trading Limited“], Registernummer (OGRN) 1193926007153, Russische Föderation (im Folgenden „Rasperia“) (oder an ihren/ihre Rechtsnachfolger) nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Vorstand der STRABAG die Auszahlung der Dividende für die von Rasperia (oder von ihrem/ihren Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgern) gehaltenen STRABAG-Aktien nach Maßgabe von geltenden Sanktionsschranken und potenziellen Auswirkungen von Sanktionen beschließt. Die Zahlstelle wird die Dividende für die von Rasperia (oder von ihrem/ihren Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgern) gehaltenen STRABAG-Aktien nur auszahlen, wenn STRABAG der Zahlstelle ausdrücklich schriftlich bestätigt, dass die Auszahlung erfolgen soll.
3. Bestätigung der Depotbank zur Einlösung von Wertrechten
Die depotführende Bank jeder von Rasperia verschiedenen Wertrecht-Inhaberin bzw. jedes Wertrecht-Inhabers hat bei Einreichung von Wertrechten eine Bestätigung abzugeben, aus der sich ergibt, dass die Wertrechte weder per 24.6.2025 noch am Tag der Einlösung von Rasperia (oder von ihrem/ihren Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgern) gehalten wurden. Das Formular für diese Bestätigung ist auf der Internetseite der STRABAG (www.strabag.com) abrufbar.
Die vollständig ausgefüllte und unterfertigte Bestätigung ist von der depotführenden Bank mittels E-Mail an die Zahlstelle zu übermitteln.
Die Bestätigung darf bei Einlangen bei der Zahlstelle nicht älter als drei Bankarbeitstage sein.
4. Fristen
Die Wertrechte samt Bestätigung gemäß Punkt 3 können bei der Zahlstelle ab 24.6.2025, 9:00 Uhr Ortszeit Wien, bis zum 26.6.2028, 17:00 Uhr Ortszeit Wien, eingereicht werden. Nicht rechtzeitig behobene Dividenden verfallen zugunsten der Gesellschaft.
5. Spesenvergütung
STRABAG ersetzt den depotführenden Banken Spesen für die Abwicklung der Dividendenzahlung mittels Wertrechten in Höhe von € 8,-- je Depot. Diese Spesenvergütung kann von der depotführenden Bank des Wertrecht-Inhabers bzw. der -Inhaberin in der Bestätigung gemäß Punkt 3 geltend gemacht werden.
6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Rechte und Pflichten der Wertrecht-Inhaberinnen bzw. -Inhaber und der STRABAG unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. Erfüllungsort ist Wien, Österreich.
Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Abwicklungsbedingungen ist – soweit gesetzlich zulässig und/oder soweit sich nicht ein anderer Zwangsgerichtsstand ergibt (vgl. insbesondere § 83a JN) – das für Handelssachen jeweils zuständige Gericht in Wien ausschließlich zuständig.
Für Klagen einer Verbraucherin bzw. eines Verbrauchers gegen STRABAG ist nach Wahl der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers– soweit gesetzlich zulässig und/oder soweit sich nicht ein anderer Zwangsgerichtsstand ergibt (vgl. insbesondere § 83a JN) – das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Wohnsitz der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers oder am Sitz von STRABAG oder ein sonstiges, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig.
Wien, im Juni 2025
Der Vorstand
13.06.2025 CET/CEST
STRABAG SE: Dividendenbekanntmachung
13.06.2025 / 14:50 CET/CEST
Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
STRABAG SE
Villach
Dividendenbekanntmachung
ISIN: AT000000STR1
In der am 13.6.2025 abgehaltenen 21. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE wurde für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer Dividende von € 2,50 je (dividendenberechtigter) Stückaktie beschlossen.
Die Aktien der STRABAG SE werden ab Mittwoch, 18.6.2025, ex Dividende 2024 gehandelt. Der Nachweisstichtag für die Dividende („Record Date“) ist Donnerstag, der 19.6.2025. Am Zahltag, also am 24.6.2025, wird für jede Inhaberaktie ein Wertrecht mit der ISIN AT0000A3MQR9 bei der Depotbank der jeweiligen Aktionärin bzw. des jeweiligen Aktionärs eingebucht, welches den Anspruch auf Bezug der Dividende für das Geschäftsjahr 2024 verbrieft. Das Wertrecht berechtigt ab dem 24.6.2025 zum Bezug der Dividende, Zug-um-Zug gegen Übertragung des Wertrechts an die Raiffeisen Bank International AG, FN 122119m, Am Stadtpark 9, 1030 Wien als bestellte Zahlstelle gemäß den nachfolgenden Bestimmungen:
1. Dividendenzahlung
Jedes Wertrecht verbrieft den Anspruch auf die von der 21. Ordentlichen Hauptversammlung der STRABAG SE, FN 88983h, Triglavstraße 9, 9500 Villach („STRABAG“) beschlossene Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 2,50 je dividendenberechtigter Aktie. Dividenden werden unverzinst ausbezahlt.
Die bestellte Zahlstelle ist Raiffeisen Bank International AG, FN 122119m, Am Stadtpark 9, 1030 Wien („Zahlstelle“). Die Zahlstelle handelt ausschließlich als Beauftragte der STRABAG und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Wertrecht- Inhaberinnen und -Inhabern. Es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den Wertrecht-Inhaberinnen und -Inhabern begründet.
Die Zahlstelle zahlt die Dividende Zug-um-Zug gegen Übertragung des Wertrechts an die depotführende Bank des Wertrecht-Inhabers bzw. der -Inhaberin. Die Zahlung ist zudem mit der Entscheidung des Vorstands der STRABAG gemäß Punkt 2 (für MKAO Rasperia Trading Limited) zur Auszahlung einer Dividende bzw. der Bestätigung gemäß Punkt 3 (für alle anderen Aktionäre) bedingt.
Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich 27,5% Kapitalertragsteuer (KESt) durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten.
Die Dividendenzahlung erfolgt durch die Zahlstelle unter der Voraussetzung, dass die STRABAG die von den depotführenden Banken der Wertrechte-Inhaberinnen und -Inhaber ausgestellten Bestätigungen genehmigt und der Zahlstelle die erforderlichen Beträge für die Zahlung der Dividende, einschließlich Spesenvergütung gemäß Punkt 5, rechtzeitig und vollständig zur Verfügung gestellt hat.
Die Gesellschaft behält sich ausdrücklich vor, die Modalitäten der Dividendenauszahlung zu ändern.
2. Entscheidung des Vorstands der STRABAG SE zur Auszahlung an MKAO Rasperia Trading Limited
Eine Auszahlung der Dividende soll an MESCHDUNARODNAJA KOMPANIJA AKZIONERNOE OBSCHTSCHESTWO „RASPERIA TRADING LIMITED“, [MKAO „Rasperia Trading Limited“], Registernummer (OGRN) 1193926007153, Russische Föderation (im Folgenden „Rasperia“) (oder an ihren/ihre Rechtsnachfolger) nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass der Vorstand der STRABAG die Auszahlung der Dividende für die von Rasperia (oder von ihrem/ihren Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgern) gehaltenen STRABAG-Aktien nach Maßgabe von geltenden Sanktionsschranken und potenziellen Auswirkungen von Sanktionen beschließt. Die Zahlstelle wird die Dividende für die von Rasperia (oder von ihrem/ihren Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgern) gehaltenen STRABAG-Aktien nur auszahlen, wenn STRABAG der Zahlstelle ausdrücklich schriftlich bestätigt, dass die Auszahlung erfolgen soll.
3. Bestätigung der Depotbank zur Einlösung von Wertrechten
Die depotführende Bank jeder von Rasperia verschiedenen Wertrecht-Inhaberin bzw. jedes Wertrecht-Inhabers hat bei Einreichung von Wertrechten eine Bestätigung abzugeben, aus der sich ergibt, dass die Wertrechte weder per 24.6.2025 noch am Tag der Einlösung von Rasperia (oder von ihrem/ihren Rechtsnachfolger/Rechtsnachfolgern) gehalten wurden. Das Formular für diese Bestätigung ist auf der Internetseite der STRABAG (www.strabag.com) abrufbar.
Die vollständig ausgefüllte und unterfertigte Bestätigung ist von der depotführenden Bank mittels E-Mail an die Zahlstelle zu übermitteln.
Die Bestätigung darf bei Einlangen bei der Zahlstelle nicht älter als drei Bankarbeitstage sein.
4. Fristen
Die Wertrechte samt Bestätigung gemäß Punkt 3 können bei der Zahlstelle ab 24.6.2025, 9:00 Uhr Ortszeit Wien, bis zum 26.6.2028, 17:00 Uhr Ortszeit Wien, eingereicht werden. Nicht rechtzeitig behobene Dividenden verfallen zugunsten der Gesellschaft.
5. Spesenvergütung
STRABAG ersetzt den depotführenden Banken Spesen für die Abwicklung der Dividendenzahlung mittels Wertrechten in Höhe von € 8,-- je Depot. Diese Spesenvergütung kann von der depotführenden Bank des Wertrecht-Inhabers bzw. der -Inhaberin in der Bestätigung gemäß Punkt 3 geltend gemacht werden.
6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Rechte und Pflichten der Wertrecht-Inhaberinnen bzw. -Inhaber und der STRABAG unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des österreichischen internationalen Privatrechts. Erfüllungsort ist Wien, Österreich.
Für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Abwicklungsbedingungen ist – soweit gesetzlich zulässig und/oder soweit sich nicht ein anderer Zwangsgerichtsstand ergibt (vgl. insbesondere § 83a JN) – das für Handelssachen jeweils zuständige Gericht in Wien ausschließlich zuständig.
Für Klagen einer Verbraucherin bzw. eines Verbrauchers gegen STRABAG ist nach Wahl der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers– soweit gesetzlich zulässig und/oder soweit sich nicht ein anderer Zwangsgerichtsstand ergibt (vgl. insbesondere § 83a JN) – das sachlich und örtlich zuständige Gericht am Wohnsitz der Verbraucherin bzw. des Verbrauchers oder am Sitz von STRABAG oder ein sonstiges, aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zuständiges Gericht zuständig.
Wien, im Juni 2025
Der Vorstand
13.06.2025 CET/CEST
kopfundbeine schrieb 04.06.25, 20:19
STRABAG heute in der 20 Uhr Tagesschau 😁 Die Verschiebung der Brücke wurde dabei als besondere Ingenieursleistung bezeichnet. Das nenne ich mal eine unerwartete Überraschung 😂mitdiskutieren »
https://newsroom.strabag.com/de/presse/strabag-de/2025-06/a-45-talbruecke-rinsdorf-inklusive-pfeiler-und-fundamenten-verschoben-
https://newsroom.strabag.com/de/presse/strabag-de/2025-06/a-45-talbruecke-rinsdorf-inklusive-pfeiler-und-fundamenten-verschoben-
DrPotovnik schrieb 27.05.25, 21:58
Hallo und N'Abend zusammen,mitdiskutieren »
habe gestern meine Strabag Aktien verkauft. Wollte hiermit die Gelegenheit für ein kleines Resumée nutzen:
Käufe:
22.01.2018: zum DurchschnittsPreis 35,35 (35% des späteren Gesamtbestandes)
10.03.2020: zum DurchschnittsPreis 25,75
16.03.2020: zum DurchschnittsPreis 18,46 (10.03.2020 und 16.03.2025 brachten einen Durchschnittspreis von 21,76 € für 65% des späteren Gesamtbestandes)
Dividenden / Ausschüttungen in dieser Zeit
19.06.24 Dividende 2,20 EUR
22.03.24 Bar-Dividende (Verzicht auf Bezugsrecht) 9,05 EUR
21.06.23 Dividende 2,00 EUR
17.06.22 Dividende 2,00 EUR
25.06.21 Dividende 6,90 EUR
26.11.20 Dividende 0,90 EUR
05.07.19 Dividende 1,30 EUR
22.06.18 Dividende 1,30 EUR
Verkauf: 26.05.2025 zu 85,50 Stück.
Damit ergibt sich für die 1. Tranche die folgende Performance:
Gesamter Gewinn je Aktie:
Verkaufskurs – Kaufkurs + Dividenden = 85,50 € – 35,35 € + 25,65 € = 75,80 €
Gesamtrendite: (75,80 € / 35,35 €) × 100 = 214,43 %
Haltedauer:
Erster Kauf: 22.01.2018
Verkauf: 26.05.2025
Gesamtdauer: ca. 7,34 Jahre
3. Jährliche Durchschnittsrendite (CAGR)
Formel:
CAGR = (Endwert / Anfangswert)^(1 / Jahre) – 1
Rechnung:
CAGR = (85,50 € + 25,65 €) / 35,35 € = 3,14
CAGR = 3,14^(1 / 7,34) – 1 = 16,89 % p.a.
Für die 2.Tranche entsprechend:
Gesamter Gewinn je Aktie:
Verkaufskurs – Kaufkurs + Dividenden = 85,50 € – 21,76 € + 23,05 € = 86,79 €
Gesamtrendite: (75,80 € / 21,76 €) × 100 = 398,85 %
Haltedauer:
Erster Kauf: 10.03.2020
Verkauf: 26.05.2025
Gesamtdauer: ca. 5,21 Jahre
3. Jährliche Durchschnittsrendite (CAGR)
Formel:
CAGR = (Endwert / Anfangswert)^(1 / Jahre) – 1
Rechnung:
CAGR = (85,50 € + 23,05 €) / 21,76 € = 4,99
CAGR = 4,99^(1 / 5,21) – 1 = 36,13 % p.a.
Die tatsächliche Rendite wird irgendwo zwischen 16,89 % p.a. und 36,13 % p.a. liegen (vermutlich in der oberen Hälfte wegen höherem Depotanteil) - ich tippe mal auf 27 % p.a (bin zu faul das noch auszurechnen...).
Wieso ich das hier reinposte: Als Beleg, dass Kaufen und liegen lassen + Old Tech auch ordentliche Erträge bringen kann.
Was ist meine Meinung zu Strabag? Strabag macht einen soliden Eindruck - Umsatz + Renditewachstum + sehr solide Bilanz (ca. 24 € / Aktie Nettofinanzposition).
Was Strabag momentan wert - wenn man Strabag mit den HeidelbergCement und Hochtief vergleicht und auch den Cashbestand berücksichtigt - sollten für Strabag 120 € drin sein.
Wieso bin ich trotzdem ausgestiegen:
Frust spielt hierbei eine Rolle: In 11/2022 habe ich kurz überlegt zu HeidelbergCement zu switchen - da diese ungefähr zum gleichen Kurs gehandelt wurden.
Habe ich wegen den besseren Bilanzzahlen von Strabag aber nicht gemacht.
HeidelbergCement (und auch Hochtief) sind bald daraufhin abgezogen und Strabag ist auf der Stelle getreten...
Ich weiß nicht genau, was der Klotz am Bein war (die Eigentümer-Struktur / illiquidität), die AT-Börsennotiz.
Außerdem ist der Dollar zuletzt eingeknickt und ich schaue mich mal auf dem US-Markt um.
Was bringt die Zukunft:
Wie gesagt, Strabag macht einen sehr soliden Eindruck und hat eine gute Finanzposition.
Vielleicht kommt auch ein bisschen Bewegung in die Eigentümer-Struktur, dann könnte hier zusatzbewegung reinkommen...
Spricht also weiterhin viel für die Aktie...
Uns allen viel Erfolg :)
habe gestern meine Strabag Aktien verkauft. Wollte hiermit die Gelegenheit für ein kleines Resumée nutzen:
Käufe:
22.01.2018: zum DurchschnittsPreis 35,35 (35% des späteren Gesamtbestandes)
10.03.2020: zum DurchschnittsPreis 25,75
16.03.2020: zum DurchschnittsPreis 18,46 (10.03.2020 und 16.03.2025 brachten einen Durchschnittspreis von 21,76 € für 65% des späteren Gesamtbestandes)
Dividenden / Ausschüttungen in dieser Zeit
19.06.24 Dividende 2,20 EUR
22.03.24 Bar-Dividende (Verzicht auf Bezugsrecht) 9,05 EUR
21.06.23 Dividende 2,00 EUR
17.06.22 Dividende 2,00 EUR
25.06.21 Dividende 6,90 EUR
26.11.20 Dividende 0,90 EUR
05.07.19 Dividende 1,30 EUR
22.06.18 Dividende 1,30 EUR
Verkauf: 26.05.2025 zu 85,50 Stück.
Damit ergibt sich für die 1. Tranche die folgende Performance:
Gesamter Gewinn je Aktie:
Verkaufskurs – Kaufkurs + Dividenden = 85,50 € – 35,35 € + 25,65 € = 75,80 €
Gesamtrendite: (75,80 € / 35,35 €) × 100 = 214,43 %
Haltedauer:
Erster Kauf: 22.01.2018
Verkauf: 26.05.2025
Gesamtdauer: ca. 7,34 Jahre
3. Jährliche Durchschnittsrendite (CAGR)
Formel:
CAGR = (Endwert / Anfangswert)^(1 / Jahre) – 1
Rechnung:
CAGR = (85,50 € + 25,65 €) / 35,35 € = 3,14
CAGR = 3,14^(1 / 7,34) – 1 = 16,89 % p.a.
Für die 2.Tranche entsprechend:
Gesamter Gewinn je Aktie:
Verkaufskurs – Kaufkurs + Dividenden = 85,50 € – 21,76 € + 23,05 € = 86,79 €
Gesamtrendite: (75,80 € / 21,76 €) × 100 = 398,85 %
Haltedauer:
Erster Kauf: 10.03.2020
Verkauf: 26.05.2025
Gesamtdauer: ca. 5,21 Jahre
3. Jährliche Durchschnittsrendite (CAGR)
Formel:
CAGR = (Endwert / Anfangswert)^(1 / Jahre) – 1
Rechnung:
CAGR = (85,50 € + 23,05 €) / 21,76 € = 4,99
CAGR = 4,99^(1 / 5,21) – 1 = 36,13 % p.a.
Die tatsächliche Rendite wird irgendwo zwischen 16,89 % p.a. und 36,13 % p.a. liegen (vermutlich in der oberen Hälfte wegen höherem Depotanteil) - ich tippe mal auf 27 % p.a (bin zu faul das noch auszurechnen...).
Wieso ich das hier reinposte: Als Beleg, dass Kaufen und liegen lassen + Old Tech auch ordentliche Erträge bringen kann.
Was ist meine Meinung zu Strabag? Strabag macht einen soliden Eindruck - Umsatz + Renditewachstum + sehr solide Bilanz (ca. 24 € / Aktie Nettofinanzposition).
Was Strabag momentan wert - wenn man Strabag mit den HeidelbergCement und Hochtief vergleicht und auch den Cashbestand berücksichtigt - sollten für Strabag 120 € drin sein.
Wieso bin ich trotzdem ausgestiegen:
Frust spielt hierbei eine Rolle: In 11/2022 habe ich kurz überlegt zu HeidelbergCement zu switchen - da diese ungefähr zum gleichen Kurs gehandelt wurden.
Habe ich wegen den besseren Bilanzzahlen von Strabag aber nicht gemacht.
HeidelbergCement (und auch Hochtief) sind bald daraufhin abgezogen und Strabag ist auf der Stelle getreten...
Ich weiß nicht genau, was der Klotz am Bein war (die Eigentümer-Struktur / illiquidität), die AT-Börsennotiz.
Außerdem ist der Dollar zuletzt eingeknickt und ich schaue mich mal auf dem US-Markt um.
Was bringt die Zukunft:
Wie gesagt, Strabag macht einen sehr soliden Eindruck und hat eine gute Finanzposition.
Vielleicht kommt auch ein bisschen Bewegung in die Eigentümer-Struktur, dann könnte hier zusatzbewegung reinkommen...
Spricht also weiterhin viel für die Aktie...
Uns allen viel Erfolg :)
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte