Aktie auf Jahrestief: Was ist nur mit Lanxess los?

In der vergangenen Woche geriet die Aktie endlich mal wieder positiv in die Schlagzeilen. Das Unternhmen will sich vollständig von seinem Joint-Venture Envalior trennen und übt sein Andienungsrecht an den Partner Advent aus. Der vertraglich vereinbarte Kaufpreis liegt bei rund 1,2 Milliarden Euro, die Entscheidung fällt spätestens bis März 2026.

Der Blick auf die Kurstafel des MDAX-Konzerns MDAX fällt ernüchternd aus. Nicht nur dass die Papiere vom Boom der Aktienmärkte überhaupt nichts abbekommen haben - auf Sicht von 12 Monaten steht ein Minus von 23 Prozent. Mit einem Kurs von knapp 22 Euro steht die Aktie momentan genau dort, wo sie auch 2009 schon stand. Für Langfrist-Investoren ist Lanxess eine Enttäuschung.

Zwischenzeitlich konnte die Aktie daraufhin mehr als 7 Prozent zulegen, die Gewinne wurden jedoch schnell mitgenommen. Anleger scheinen skeptisch, denn operativ gab es zuletzt eher nichts zu feiern. Die Kölner haben ihre Prognose für das Gesamtjahr 2025 nach schwächeren Ergebnissen im zweiten Quartal gesenkt.

Das Unternehmen meldete ein bereinigtes EBITDA von 150 Millionen Euro, was zwar über den eigenen Schätzungen von 144 Millionen Euro lag, aber unter den Markterwartungen von 148 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Marge um 60 Basispunkte. Der Umsatz betrug 1,47 Milliarden Euro, was eine enttäuschende Reduzierung um 7 Prozent im Vergleich zu den Konsensprognosen darstellt.

Besonders die Segmente "Advanced Intermediates" und "Specialty Additives" verzeichneten rückläufige Ergebnisse. Im Gegensatz dazu konnte das Segment "Consumer Protection" ein leicht positives Ergebnis erzielen, mit einem EBITDA von 87 Millionen Euro, das die Konsensprognosen um 4 Prozent übertraf. -2,84 % -0,44 % -9,46 % -8,22 % -15,66 % -25,58 % -54,44 % -45,78 % +49,12 % ISIN: DE0005470405 WKN: 547040 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max Angesichts dieser Entwicklungen hat Lanxess die Jahresprognose für 2025 auf ein bereinigtes EBITDA von 520 bis 580 Millionen Euro gesenkt, was einen Rückgang im Vergleich zur ursprünglichen Schätzung von 600 bis 650 Millionen Euro darstellt. Auch für das dritte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem schwächeren Ergebnis als im zweiten Quartal. So gar nicht in dieses trostlose Bild passt da die Tatsache, dass Lanxess zunächst einen besonders prominenten Fürsprecher gefunden hat. Der US-Investor David Einhorn und sein Fonds Greenlight Capital sind seit Ende 2024 bei dem deutschen Chemiekonzern engagiert und haben ihre Position auf der Sohn Investment Conference 2025 als eine der besten Investmentideen präsentiert. Einhorn sieht das Unternehmen nach einer Transformation durch Akquisitionen und Verkäufe als unterbewertet an und erwartet eine deutliche Kurssteigerung durch die Fokussierung auf stabile Spezialchemie. Einhorns Investmentstrategie kombiniert daher Value-Investing mit der Erwartung, dass Lanxess seine Schwächen überwindet und langfristig wieder zu Kursgewinnen findet. Der Wall-Street-Milliardär schätzt an der Lanxess-Aktie vor allem die aktuelle Unterbewertung bei gleichzeitig soliden Geschäftsbereichen in der Spezialchemie. Er sieht Potenzial in den restrukturierenden Maßnahmen des Unternehmens, die langfristig zu höheren Gewinnen führen sollen. Zudem hat Lanxess eine attraktive Dividendenrendite und seine Positionen bieten ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis. Einhorn glaubt, dass sich das Marktumfeld für die Chemiebranche wieder erholen wird, was den Wert der Aktie steigen lassen kann. Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,84 % und einem Kurs von 21,92EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,02 € , was eine Steigerung von +5,48% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!