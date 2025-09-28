SAP erhält Milliardenauftrag von US-Army – Aktie unter Druck durch EU-Ermittlungen!

Trotz dieser positiven Nachricht geriet die SAP-Aktie am Donnerstag unter Druck und fiel um 1,23 Prozent auf 225,20 Euro. Dies ist auf die neu eingeleiteten EU-Kartellermittlungen zurückzuführen, die den Verdacht auf wettbewerbswidrige Praktiken im Bereich Wartung und Support von SAPs Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen untersuchen. Die EU-Kommission prüft, ob SAP den Wettbewerb im Aftermarket verzerrt hat, was potenziell zu höheren Kosten und weniger Auswahlmöglichkeiten für europäische Kunden führen könnte. Analyst Michael Briest von UBS bleibt jedoch optimistisch und hält das Kursziel für die SAP-Aktie bei 300 Euro, da er davon ausgeht, dass die laufenden Ermittlungen keinen signifikanten Einfluss auf die bevorstehenden Quartalszahlen haben werden.

Der deutsche Softwarekonzern SAP hat kürzlich einen milliardenschweren Auftrag von der US-Army erhalten, der über 1 Milliarde US-Dollar für eine Endnutzerlizenz des RISE-Portfolios umfasst. Dieser Vertrag, der von der Army Contracting Command im Rock Island Arsenal, Illinois, vergeben wurde, stärkt SAPs Position im sicherheitsrelevanten US-Markt und im Regierungssektor. Branchenanalysten bewerten diesen Auftrag als strategischen Meilenstein, der SAPs Cloud-Offensive in einem sensiblen Bereich vorantreibt.

Die EU-Kommission hat bereits in der Vergangenheit gegen große Technologiekonzerne wegen Wettbewerbsverstößen ermittelt, und die aktuelle Untersuchung könnte weitreichende Folgen für SAP und den gesamten Markt für Unternehmenssoftware in Europa haben. SAP hat die Möglichkeit, der Kommission eigene Zusagen vorzulegen, um die Bedenken auszuräumen.

Insgesamt bleibt SAP für Anleger ein Spannungsfeld zwischen Wachstum und regulatorischen Risiken. Der milliardenschwere Auftrag der US-Army könnte das Cloud-Geschäft weiter stärken und die Marktposition im öffentlichen Sektor festigen. Gleichzeitig sorgen die EU-Ermittlungen für Unsicherheit, insbesondere hinsichtlich möglicher Bußgelder oder Auflagen. Analysten sehen jedoch weiterhin signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie, insbesondere durch das Wachstum der RISE-Plattform und des Cloud-Geschäfts.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass SAPs neuer Auftrag ein positives Signal für das Unternehmen darstellt, während die laufenden EU-Ermittlungen eine Herausforderung darstellen, die das zukünftige Wachstum und die Marktstellung des Konzerns beeinflussen könnten.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 225,6EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.