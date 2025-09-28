Rheinmetall investiert 130 Milliarden Euro: Zukunft der Rüstungsindustrie!

Die geplanten Investitionen sollen die Produktionskapazitäten erweitern, neue Technologien einführen und zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Papperger sieht ein erhebliches Potenzial für die Werften in Deutschland, insbesondere in Hamburg, und erwartet, dass sich der aktuelle Auftragsbestand von 65 Milliarden Euro in naher Zukunft verdoppeln wird. Dies erfordere jedoch eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl von derzeit 40.000 auf 70.000.

Rheinmetall, Deutschlands größter Rüstungskonzern, plant bedeutende Investitionen in Höhe von 130 Milliarden Euro, um seine Produktionskapazitäten und Mitarbeiterzahl erheblich zu steigern. CEO Armin Papperger äußerte sich optimistisch über die Zukunft des Unternehmens, insbesondere im Hinblick auf die Marinesparte NVL, die Rheinmetall von der Bremer Lürssen-Gruppe übernehmen möchte. Diese Übernahme, die für Anfang 2026 angestrebt wird, umfasst mehrere Standorte, darunter die traditionsreiche Werft Blohm+Voss in Hamburg. Papperger betonte, dass die Übernahme mit einer Erhöhung der Mitarbeiterzahl einhergehen werde, was die Sorgen um Arbeitsplatzverluste zerstreuen soll.

Parallel dazu hat Rheinmetall eine Absichtserklärung für den Bau einer neuen Munitionsfabrik in Lettland unterzeichnet, die in einem Joint Venture mit der lettischen State Defence Corporation betrieben werden soll. Die Investitionen für diese Fabrik belaufen sich auf etwa 275 Millionen Euro, und die Produktionskapazität wird auf bis zu 80.000 Geschosse pro Jahr geschätzt. Der Bau soll im kommenden Frühjahr beginnen, mit einer geplanten Inbetriebnahme ein Jahr später. Premierministerin Evika Silina betonte, dass diese Partnerschaft nicht nur die nationale Verteidigung Lettlands stärken, sondern auch zur Versorgungssicherheit in Europa beitragen werde.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 2500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier sieht in den deutschen Budgetplänen bis 2040 steigende Investitionen im Einklang mit den NATO-Zielen eine positive Entwicklung für den Rüstungskonzern. Die aktuelle Marktsituation und die bevorstehenden Veränderungen in der Unternehmensstruktur könnten Rheinmetall in eine starke Position für zukünftiges Wachstum versetzen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 1.964EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.