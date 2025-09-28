Capital Group investiert in RWE: Signal für Vertrauen in erneuerbare Energien!

RWE hat sich durch die Übernahme des Ökostromgeschäfts von Con Edison im Jahr 2023 zu einem der größten Betreiber erneuerbarer Energien in den USA entwickelt. Dennoch hat das Unternehmen seine Investitionen in grüne Technologien um 10 Milliarden Euro gekürzt, was auf gestiegene Projektrisiken, insbesondere im US-Markt, zurückzuführen ist. Trotz dieser Herausforderungen bleibt RWE optimistisch und sieht die USA weiterhin als zentralen Wachstumsmarkt, auch wenn der Ausbau von Offshore-Windprojekten vorerst gestoppt wurde.

Die Capital Group, einer der größten Fondsmanager weltweit, hat kürzlich einen Anteil von drei Prozent am deutschen Energiekonzern RWE erworben, was ein starkes Signal für das Vertrauen in erneuerbare Energien darstellt. Trotz der skeptischen Äußerungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der erneuerbare Energien als Bedrohung für die Wirtschaft bezeichnete, zeigt dieser Schritt, dass Investoren auch in einem herausfordernden politischen Umfeld an das Potenzial von Solar- und Windkraft glauben.

Der Einstieg der Capital Group fällt in eine Zeit, in der sich die Investorenstimmung wandelt. Anleger konzentrieren sich zunehmend auf Projekte, die direkt zur Energieversorgung beitragen, anstatt sich ausschließlich auf die Dekarbonisierung zu fokussieren. Dies könnte für RWE von Vorteil sein, da die Unterstützung durch große institutionelle Anleger in einem schwierigen Investitionsumfeld entscheidend sein könnte. Steigende Kosten, höhere Zinsen und politische Unsicherheiten machen es für Unternehmen herausfordernd, Kapital zu beschaffen.

Parallel zu diesen Entwicklungen gab es im Tagebau Hambach Proteste von Aktivisten, die gegen die bevorstehende Rodung eines Teils des Hambacher Forsts durch RWE demonstrieren. Diese Aktivisten besetzten einen Braunkohlebagger und forderten ein Umdenken in der Energiepolitik, indem sie auf die ökologischen und sozialen Kosten der Kohlenutzung hinwiesen. RWE verurteilte die Aktion und kündigte rechtliche Schritte an, betonte jedoch, dass die Kohleversorgung der Kraftwerke während der Besetzung gesichert war.

Insgesamt zeigt die Beteiligung der Capital Group an RWE, dass trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten das Vertrauen in erneuerbare Energien wächst. Dies könnte den Weg für zukünftige Investitionen in nachhaltige Energiequellen ebnen und RWE helfen, seine Marktposition im globalen Wettbewerb zu stärken.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,45 % und einem Kurs von 37,82EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.