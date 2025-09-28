Amazon-Aktie: Historisch unterbewertet – Jetzt einsteigen und profitieren!

Die Amazon-Aktie wird derzeit als historisch unterbewertet angesehen, was Anlegern die Möglichkeit bietet, zu einem günstigen Preis einzusteigen. Obwohl die Bewertung des Unternehmens höher ist als das 10-Jahres-Tief im April 2023, liegt der Kurs deutlich unter den Niveaus der letzten Jahre. Das durchschnittliche Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amazon betrug im vergangenen Jahr 32,5, was einen Rückgang im Vergleich zu den 36,5 für 2024 darstellt. Berechnungen zeigen, dass der faire Wert der Aktie bei etwa 410 US-Dollar auf Basis des 5-Jahres-Durchschnitts von 54,1 und sogar bei rund 548 US-Dollar auf Basis des 10-Jahres-Durchschnitts von 72,3 liegt. Dies deutet auf ein potenzielles Upside von bis zu 150 Prozent hin, falls Amazon zu seiner historischen Bewertung zurückkehrt.

Aktuell notiert die Amazon-Aktie 42 Prozent unter dem Fünf-Jahres-Durchschnitt und 60 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt, was den größten Abschlag unter den sogenannten "Magnificent Seven" Tech-Konzernen darstellt. Diese negative Entwicklung wird durch die Wahrnehmung verstärkt, dass die Wachstumsphase von Amazon vorbei sein könnte. Insbesondere gibt es Bedenken hinsichtlich der KI-Strategie des Unternehmens und der Fähigkeit von Amazon Web Services, die steigende Nachfrage im KI-Sektor zu bedienen. In diesem Jahr hat die Aktie bis zum Handelsschluss am Donnerstag 1 Prozent verloren, während die anderen Unternehmen der Gruppe im Plus sind.

Zusätzlich sieht sich Amazon mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert. Das Unternehmen hat kürzlich 2,5 Milliarden Dollar gezahlt, um einen Prozess in den USA bezüglich seines Abo-Dienstes Prime zu beenden. Die US-Behörde FTC warf Amazon vor, Kunden durch manipulative Website-Designs zu einem Abschluss von Prime-Abonnements gedrängt zu haben. Die Einigung sieht vor, dass 1,5 Milliarden Dollar an geschädigte Kunden ausgezahlt werden, während eine Strafzahlung von einer Milliarde Dollar ebenfalls fällig ist. Amazon betont, dass die Einigung kein Schuldeingeständnis darstellt und dass man sich nun wieder auf das Kerngeschäft konzentrieren kann.

Insgesamt könnte die derzeitige Bewertung der Amazon-Aktie für Anleger eine attraktive Einstiegsmöglichkeit darstellen, trotz der bestehenden Herausforderungen und der Unsicherheiten im Markt.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 219,8USD auf Nasdaq (27. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.