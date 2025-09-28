Oklo: Der Börsenstar ohne Umsatz – Chancen oder Risiko für Anleger?

Trotz der Euphorie hat Oklo bislang keinen Umsatz erzielt, und Analysten erwarten frühestens Ende 2027 erste Einnahmen. Die Bank of America sieht Oklo als gut positioniert im SMR-Markt mit einem Kursziel von 92 US-Dollar, während Wedbush-Analyst Dan Ives sogar ein Ziel von 150 US-Dollar ansetzt. UBS bleibt mit einem vorsichtigen Kursziel von 65 US-Dollar zurückhaltend, während Goldman Sachs die Aktie neutral bewertet und ein Kursziel von 117 US-Dollar angibt. Analyst Brian Lee warnt vor der hohen Kapitalbelastung des Geschäftsmodells und rechnet erst 2028 mit nennenswerten Umsätzen.

Oklo, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung kleiner modularer Reaktoren (SMRs) spezialisiert hat, hat in den letzten Monaten für Aufsehen gesorgt. Mit einem Kursanstieg von über 1.300 Prozent und einer Marktkapitalisierung von 17,5 Milliarden US-Dollar ist Oklo zum größten börsennotierten Unternehmen ohne Umsatz in den USA avanciert. Anleger setzen große Hoffnungen in die Technologie, die als potenzielle Energiequelle für KI-Rechenzentren gilt. Der Einstieg an die Börse erfolgte 2024 über die Zweckgesellschaft AltC Acquisition, die von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, geleitet wurde. Altman hält weiterhin 5,5 Prozent der Anteile.

Die Begeisterung für Oklo wird durch eine hohe Aktivität auf Social-Media-Plattformen und eine positive Stimmung unter Privatanlegern angeheizt. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit des aktuellen Höhenflugs. Insiderverkäufe, darunter der Verkauf von Aktien im Wert von 3 Millionen US-Dollar durch den CEO und 9,4 Millionen durch den Finanzchef, haben zusätzliches Misstrauen geweckt.

Die Technologie hinter Oklo, die SMRs, bietet Vorteile gegenüber traditionellen Atomkraftwerken, darunter schnellere und kostengünstigere Bauzeiten. In vielen Ländern, insbesondere in den USA, wird Atomkraft als wichtige Energiequelle angesehen, um die Abhängigkeit von erneuerbaren Energien zu verringern. Dennoch bleibt die Frage, ob SMRs wirtschaftlich tragfähig sind, da die Kosten für die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien mittlerweile deutlich niedriger sind.

Insgesamt bleibt die Zukunft von Oklo ungewiss. Während die Aktie derzeit von einer hohen Bewertungsfantasie profitiert, gibt es ernsthafte Zweifel, ob das Unternehmen in der Lage sein wird, die hohen Erwartungen zu erfüllen. Analysten warnen vor einem möglichen Crash-Szenario, wenn die Realität nicht mit den optimistischen Prognosen übereinstimmt.

Die Oklo Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,22 % und einem Kurs von 110,5USD auf NYSE (27. September 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.