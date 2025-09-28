Singapur droht Meta: Hohe Strafen bei Identitätsbetrug auf Facebook!

Die Anordnung an Meta folgt einem Anstieg von Betrugsfällen, bei denen Kriminelle Facebook nutzen, um sich als Regierungsvertreter auszugeben. Zwischen Juni 2024 und Juni 2025 wurden zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen gefälschte Anzeigen, Konten und Profile mit Bildern von Amtsträgern erstellt wurden. Das Innenministerium und die Polizei Singapurs äußerten ihre Besorgnis über die Häufigkeit solcher Betrügereien, trotz der bereits unternommenen Schritte von Meta zur Bekämpfung des Identitätsbetrugs.

In Singapur hat die Regierung einen besorgniserregenden Anstieg von Identitätsbetrugsfällen auf Facebook festgestellt, was zu einer dringenden Aufforderung an Meta, das Mutterunternehmen von Facebook, geführt hat. Bis Ende des Monats muss Meta Maßnahmen ergreifen, um diesen Betrug einzudämmen, andernfalls drohen dem Unternehmen hohe Geldstrafen. Laut einer Erklärung des Innenministeriums könnte die Strafe bis zu 776.639 US-Dollar betragen, wenn die Frist „ohne triftigen Grund“ überschritten wird. Für jeden weiteren Tag nach Ablauf der Frist sind zusätzliche Strafen von 77.610 US-Dollar vorgesehen.

Die Aufforderung an Meta ist die erste Maßnahme, die im Rahmen des neuen Online Criminal Harms Act umgesetzt wird, der im Februar 2024 in Kraft trat. Diese Gesetzgebung zielt darauf ab, Online-Betrug und andere kriminelle Aktivitäten im Internet zu bekämpfen und die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten.

Meta hat auf die Anfrage nach einer Stellungnahme zunächst nicht reagiert. Die Situation wirft Fragen zur Verantwortung von Tech-Unternehmen auf, insbesondere in Bezug auf den Schutz ihrer Nutzer vor Betrug und Missbrauch. Die singapurische Regierung hat klargestellt, dass sie entschlossen ist, die Sicherheit ihrer Bürger im digitalen Raum zu gewährleisten und wird nicht zögern, strenge Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu erreichen.

Zusätzlich zu den Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit steht Meta auch im Wettbewerb mit anderen Plattformen wie Instagram, das kürzlich die Marke von drei Milliarden monatlich aktiven Nutzern überschritt. Um in diesem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, plant Meta, die Funktionen der Plattform weiter zu verbessern und den Nutzern mehr Kontrolle über ihre Inhalte zu geben. Diese Entwicklungen verdeutlichen die komplexen Herausforderungen, vor denen Tech-Unternehmen in der heutigen digitalen Landschaft stehen, sowohl in Bezug auf Sicherheit als auch auf Nutzerengagement.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 743,8USD auf Nasdaq (27. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.