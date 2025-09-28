Oracle verkauft Rekord-Anleihen: 18 Milliarden für KI und Cloud-Investitionen!

Die Kapitalaufnahme erfolgt, während Oracle bedeutende Cloud-Infrastruktur-Verträge mit Unternehmen wie OpenAI und Meta abschließt, was die Betriebskosten des Unternehmens in die Höhe treibt. In den kommenden Jahren plant Oracle, Hunderte Milliarden US-Dollar für Miete und Betrieb von Rechenzentren auszugeben. Der Softwarekonzern hat in der Vergangenheit im Wettbewerb mit Amazon, Microsoft und Alphabet zurückgelegen, doch nach dem Abschluss wichtiger Cloud-Deals sieht sich Oracle nun gezwungen, in die notwendige Infrastruktur zu investieren. Erstmals seit 1992 verzeichnete Oracle in diesem Jahr einen negativen Cashflow.

Oracle hat am Mittwoch Anleihen im Wert von 18 Milliarden US-Dollar mit Investment-Grade-Rating verkauft, was den zweitgrößten Deal des Jahres darstellt. Der Softwarehersteller reagiert damit auf den boomenden KI-Markt und plant, seine Ausgaben erheblich zu erhöhen. Die Nachfrage nach den Anleihen war mit fast 88 Milliarden US-Dollar außergewöhnlich hoch. Oracle gab die Schuldtitel in sechs Tranchen aus, darunter eine seltene 40-jährige Anleihe, die eine Rendite von 1,37 Prozentpunkten über vergleichbaren Staatsanleihen bietet.

Analysten erwarten, dass der Cashflow in den kommenden Jahren negativ bleibt, bevor er 2029 wieder positiv wird. Die Erlöse aus dem Anleiheverkauf können für Kapitalausgaben, zukünftige Investitionen oder zur Schuldentilgung verwendet werden. Oracle hatte Ende August langfristige Schulden von etwa 95 Milliarden US-Dollar. Der neue Schuldenvertrag könnte den Verschuldungsgrad im Verhältnis zu den Erträgen erhöhen, jedoch wird erwartet, dass Oracle seine erstklassigen Ratings beibehalten kann.

Die hohe Nachfrage nach den Anleihen deutet auf das Vertrauen der Investoren in Oracle hin, was sich positiv auf die Aktienentwicklung auswirken könnte. Der Erfolg des Anleiheverkaufs könnte das Vertrauen der Marktteilnehmer in Oracle stärken. Zudem wird erwartet, dass Oracle bis 2028 rund 65 Milliarden US-Dollar an Schulden aufnehmen muss, um das Wachstum zu finanzieren.

Parallel dazu hat US-Präsident Donald Trump ein Dekret unterzeichnet, das den Verkauf von TikToks US-Geschäft an amerikanische Investoren vorantreibt, wobei Oracle als potenzieller Investor genannt wird. Der Wert des Deals wird auf etwa 14 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Unsicherheit über die Zustimmung der chinesischen Regierung und die Verhandlungen mit US-Investoren könnten jedoch den Verlauf des Geschäfts beeinflussen.

