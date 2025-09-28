DAX im Aufwind? Geopolitik und Rüstungsindustrie bestimmen die Richtung!

Im internationalen Vergleich bleiben die Themen Künstliche Intelligenz und Technologie die treibenden Kräfte an den Märkten, insbesondere in den USA und Asien. Trotz einer gewissen Stabilität in den Märkten gibt es Anzeichen von Pessimismus unter den privaten Anlegern in den USA, was darauf hindeutet, dass die Höchststände an der Wall Street möglicherweise noch nicht erreicht sind. Die aktuelle Marktsituation wird durch Gewinnmitnahmen und die Unsicherheit über zukünftige wirtschaftliche Entwicklungen geprägt.

Der DAX zeigt Anzeichen einer Erholung, die jedoch stark von der Rüstungsindustrie und geopolitischen Spannungen, insbesondere im Kontext des Konflikts mit Russland, beeinflusst wird. Diese Entwicklung wirft Fragen auf, da sie nicht auf einem soliden wirtschaftlichen Wachstum basiert. Der deutsche Leitindex steht vor einer entscheidenden Phase, in der er sich in einer Handelsspanne zwischen 23.400 und 23.700 Punkten bewegt. In der Vergangenheit haben sich Rallys oft als kurzlebig erwiesen, da das Kaufinteresse in diesen Bereichen begrenzt ist.

Die US-Notenbank steht unter Druck, insbesondere aufgrund der anhaltenden Inflationssorgen, die als Hemmnis für eine schnellere Zinssenkung gelten. Die Marktteilnehmer hoffen auf positive Signale aus den kommenden Inflationsdaten, die den Druck auf die Geldpolitik verringern könnten. Ein übermäßiger Anstieg der Inflation könnte jedoch die Korrekturbewegungen an den Märkten verstärken.

Der DAX könnte in der kommenden Woche vor Herausforderungen stehen, insbesondere im Hinblick auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA, die den Markt beeinflussen könnten. Der Fokus liegt auf den ISM-Einkaufsmanagerberichten und dem Arbeitsmarktbericht, die für die Geldpolitik der US-Notenbank von Bedeutung sind. Eine mögliche politische Krise in den USA, die zu einer Schließung von Bundesbehörden führen könnte, stellt ein zusätzliches Risiko dar, da dies die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte verzögern könnte.

Insgesamt bleibt die Marktlage angespannt, und Anleger sollten vorsichtig sein, da geopolitische Konflikte und geldpolitische Entscheidungen die zukünftige Entwicklung des DAX und anderer Märkte erheblich beeinflussen könnten.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 23.760PKT auf L&S Exchange (26. September 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.