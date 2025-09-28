Heidelberg Pharma: Fortschritte bei HDP-101 trotz finanzieller Herausforderungen!

Die klinische Studie, die nicht randomisiert und offen ist, richtet sich an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem multiplem Myelom. Heidelberg Pharma verfolgt mit HDP-101 einen innovativen Ansatz, indem sie Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) entwickelt, die die spezifische Wirkung von Antikörpern mit der Wirksamkeit von Toxinen kombinieren. HDP-101 nutzt das Toxin Amanitin aus dem grünen Knollenblätterpilz, was einen neuartigen therapeutischen Ansatz darstellt.

Heidelberg Pharma AG hat am 25. September 2025 den Start der 9. Kohorte in der Phase I/IIa-Studie für ihren führenden ATAC-Kandidaten HDP-101 zur Behandlung des multiplen Myeloms bekannt gegeben. Diese Entscheidung folgt auf positive Ergebnisse der vorherigen Kohorte, in der ein Patient eine sehr gute partielle Remission zeigte und das Sicherheitsprofil des Medikaments als günstig bewertet wurde. Die Dosis in der neuen Kohorte wurde auf 175 µg/kg erhöht, nachdem die vorherige Dosis von 140 µg/kg als sicher und gut verträglich eingestuft wurde.

Parallel zu diesen Fortschritten hat Heidelberg Pharma aufgrund einer Verzögerung einer erwarteten Meilensteinzahlung in Höhe von 70 Millionen USD aus einer Finanzierungsvereinbarung mit HealthCare Royalty erhebliche Kostensenkungsmaßnahmen beschlossen. Diese Maßnahmen umfassen eine Fokussierung auf HDP-101 und einen drastischen Personalabbau von etwa 75 %, um die Liquidität des Unternehmens bis Mitte 2026 zu sichern. Die klinische Entwicklung von HDP-101 wird fortgesetzt, während andere Programme, wie HDP-102, vorübergehend ausgesetzt werden.

Die aktuellen liquiden Mittel des Unternehmens belaufen sich auf 22,9 Millionen Euro, was ausreichend ist, um die operativen Aktivitäten bis zur Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen zu finanzieren. Heidelberg Pharma plant, die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Finanzprognose zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Insgesamt zeigt Heidelberg Pharma mit HDP-101 vielversprechende Fortschritte in der Krebsforschung, während das Unternehmen gleichzeitig mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert ist, die eine strategische Neuausrichtung erfordern. Die Entwicklungen in der klinischen Studie und die Kostensenkungsmaßnahmen werden entscheidend für die zukünftige Ausrichtung und Stabilität des Unternehmens sein.

Die Heidelberg Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 3,07EUR auf Tradegate (26. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.